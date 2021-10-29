فى ذكرى «حادث المنشية».. ماذا قال نجيب محفوظ عن الجماعة الإرهابية؟

فى مثل هذا اليوم؛ التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1954، قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بحل جماعة الإخوان المسلمين إثر محاولة اغتيال فاشلة استهدفته فيما يعرف باسم حادث المنشية، تلك الحادثة التي أثارت غضب العديد من المبدعين وأهل الكتابة، وأبرزهم أديب نوبل الأديب الراحل نجيب محفوظ، والذى لم يتراجع عن الحديث عن تلك الحادثة فى حواره مع الكاتب الصحفي والناقد الراحل رجاء النقاش في كتاب "صفحات من مذكرات نجيب محفوظ" .

قال نجيب محفوظ: "أنه عندما جرت محاولة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية سنة 1954، لم اتعاطف مع الإخوان، إننى اعترض عليهم ولا استبعد ابدا أن يكونوا هم بالفعل وراء محاولة اغتيال عبد الناصر، فتاريخهم في العنف راسخ ومعروف، كذلك لم أكن مرتاحا للإجراء الذى اتخذه عبد الناصر بتصفية كل الأحزاب السياسية بعد نجاح الثورة واستثنائه للإخوان المسلمين من هذه التصفية، ولكنه قام بتصفيتهم عقب حادث المنشية شعرت بالارتياح".

ذكرت صحيفة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 1954 أنه بعد مرور أسبوع على الحادثة أن عامل بناء صعيدي يُدعى "خديوي آدم" وجد المُسدّس الذي حاول به محمود عبد اللطيف اغتيال جمال عبد الناصر بـ ميدان المنشية، فسافر من الأسكندرية إلى القاهرة "سيراً على قدميه" ليُسلم المُسدّس بنفسه إلى الرئيس جمال عبد الناصر بعد أسبوع من المشي على الأقدام.

جدير بالذكر أنه صدر هذا الكتاب فى الذكرى العاشرة لحصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل، وقد استغرق إعداده نحو 7 سنوات ، فقد أجرى الناقد والكاتب الكبير رجاء النقاش حوارات مع نجيب محفوظ استمرت 18 شهرا سجل خلالها نحو 50 ساعة, تلقى فى مجموعها الضوء على ما لم يكن معروفا عن حياته ومسيرته، وتفصح عن حقيقة أفكاره وآرائه ومواقفه ومآزقه.

إن هذا الكتاب هو فى الواقع صورة بانورامية لتطور الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية فى مصر فى نحو ثلاثة أرباع القرن من خلال معايشة الأديب الكبير لها وتفاعله معها.