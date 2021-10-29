غدًا.. قطع المياه لمدة 5 ساعات بقريتى طموه والمنوات بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن انقطاع المياه لمدة ٥ ساعات اعتباراً من الساعة الثانية عشرة مساء غدا السبت حتى الساعة الخامسة يوم الأحد الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢١، بقريتي طموه- المنوات بمناطق (ميت قدوس - ميت شماس - عزبة مقار - عرب عش سقارة).

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال إصلاح تسريب بخط المياه قطر ٦٠٠ مم داخل عنبر المياه المرشحة بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة، الأمر الذي يستوجب إيقاف المحطة.

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالشركة، مهم.

وأشار “بدوي”، إلى أن الشركة تهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات كافة العاملين، لافتًا إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالشركة بإعداد وتنفيذ عددٍ من البرامج (الفنية والمالية والإدارية) خلال شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢١ منها:"مأمونية تداول الصرف الصحي لأنظمة وتكنولوجيا الصرف المختلفة - التدريب على قاعدة بيانات DROPS لميكنة أنشطة ومهام إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية- برنامج تخصصي للعمالة الحرفية "سائقين"- إدارة المواد الخطرة - ثقافة العمل المؤسسي وعلاقته بالإدارة وتطوير الأداء - أحكام لائحة العاملين - النظام المحاسبي الموحد - تجارب التشغيل"، هذا بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج إعداد الصف الثاني لتولي مهام القيادة العليا وذلك في ضوء توجيهات الشركة القابضة بأهمية تأهيل جيلٍ جديدٍ من الكوادر الشبابية، قادرًا على المشاركة الفعالة في صنع واتخاذ القرار.

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بمنظومة التدريب، لما لها من أهمية بالغة في مواكبة المستجدات والتطورات العالمية لأنظمة العمل الحديثة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

يُذكر أن مركز التدريب بالشركة حاصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة 9001-2005 ISO واعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم.