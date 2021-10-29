«مياه القناة»: بدء التشغيل التجريبى لتوسعات محطة الصرف الصحى بفايد

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء أعمال التشغيل التجريبى لتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى بفايد.



وأوضح أن محطة معالجة صرف صحى فايد تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف م3/ يوم بنظام Bioworks، وذلك بعد أعمال التوسعات بالمحطة، حيث كانت الطاقة التصميمية للمحطة 15 ألف م3/ يوم، وتم عمل التوسعات المطلوبة والتى بلغت 20 ألف م3/ يوم وذلك لاستيعاب جميع تدفقات مدينة فايد بالكامل والمناطق الساحلية بداية من أبوسلطان حتى كسفريت.

وأكد رئيس شركة "مياه القناة" أن أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحى بفايد تعتبر من أهم المشروعات القومية في مجال الصرف الصحي بمحافظة الاسماعيلية لخدمة عدد من القرى بمركز ومدينة فايد، فى إطار خطة عمل الشركة فى تطوير محطات الصرف ومياه الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة والالتزام بكافة المعايير والقوانين المنظمة.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى فى إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ كافة التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى والتوابع.

كان اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعلن عن بدء أعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة والمتهالكة، واستبدالها بأخرى بلاستيكية جديدة بعزبة المطاعية التابعة لقرية المنايف بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة محافظات القناة للمشاركة المجتمعية.

وأضاف رئيس الشركة أنه نظرًا للدور الفعال للمشاركة المجتمعية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين شركة محافظات القناة وجمعيات المجتمع المدني، تقوم الشركة بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب 4 بوصة بعزبة المطاعية بأطوال ١٤٠٠م التى تتم تغذيتها من محطة المنايف، للقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، على أهمية المشاركة المجتمعية لما لها من دور فعال فى تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطن خاصة فى القرى والريف، ولما كانت مشروعات المياه والصرف الصحي هى أهم المشروعات والركائز المهمة للتنمية المستدامة من أجل تنمية المجتمع عن طريق العمل الجماعى المشترك فى سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد قامت الشركة بتبنى آليات المشاركة المجتمعية ودفع العمل بها والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.