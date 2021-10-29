الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائي سبب حريق شقة مصر القديمة

حريق شقة
حريق شقة

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي حول واقعة حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، أن السبب ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

المعمل الجنائي نشوب حريق قسم شرطة مصر القديمة الحريق ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

لماذا يجب أن يحصل الأطفال على لقاح الإنفلونزا قبل انتهاء 2021؟

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

بعد انفصاله عن جيجى حديد لضرب والدتها.. مَن هو الفنان زين مالك؟

قصة حب انتهت بفيديو فاضح.. تفاصيل إحالة شابين فى الدقهلية للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصة لتسويق 1000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسفية بالقدس القديمة

«إسرائيل بالعربية» توضح «سوء الفهم» حول أزمة أرشيف «الأهرام»