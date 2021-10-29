ماس كهربائي سبب حريق شقة مصر القديمة

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي حول واقعة حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، أن السبب ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.