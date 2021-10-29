أخطاء ديكور تجنبها عند تصميم منزلك (صور)

يخطئ الجميع عند تصميم منازلهم من عدم أخذ المقياس الصحيح للباب إلى شراء أثاث غير مناسب.

ونعرض لكم في السطور التالية أشهر أخطاء التصميم الداخلي الخاصة بك لتعرف كيفية تجنب الأخطاء المستقبلية، وفقا لموقع domaine.

عدم مراعاة مخاطر الحريق



تركيب سخان كهربائي للوح الأساسي تحت مجموعة المنزلق الأبواب ينكن أن تؤدي لحدوث حريق ضخم، لذلك عندما يتعلق الأمر بتركيب الستائر ، تأكد من التحقق من عدم وجود سخانات قريبة مما قد يمثل خطرًا خطيرًا.

عدم رؤية القماش الخاص بتأسيس المنزل

قبل طلب قطعة أثاث كبيرة سجب أن ااحقق من الأثاث الخاص بها، وفكر في وضع طبقات في الأنماط والألوان التكميلية الأخرى في السجادة والكراسي المميزة والوسائد للحصول علي تصميم ملائم.

عدم وضع نوع ورق واحد علي الجدران



لا يجب عليك استخدام ورق حائط واحد فقط، وتأكد من وضع أكثر من نوع ومجموعة من الأوراق علي جدران الغرف الخاص بك، وأحرص علي تنسيق هذه الألوان مع بعضها البعض.

عدم التحقق من منافذ البيع

تحقق من منافذ البيع الخاصة بأثاثك وأجهزتك المنزلية، وتأكد من قدرتك إستبدال الأاشياء الغير ملائمة.



تنظيم أسلاك المواد الإلكترونية

خطط لطريقة وضع الإلكترونيات الضخمة والإضاءة بحكمة، وضع في اعتبارك دائمًا موضع وعدد منافذ الطاقة في الغرفة، فأخر شيء تريده هو متاهة من أسلاك التمديد.

الإضاءة الملائمة للغرفة

اختر دائمًا إضاءة السقف بما يتناسب مع حجم الغرفة، ولا تسارع في إختيار وسائل طاقة عشوائية.

إختيار التفاصيل المعمارية



بإمكتمك التفكير في القيام بالعديد من التفاصيل المعمارية الجدسدة لمنزلك مثل الحصول على سقوف ذات ارتفاع مزدوج في غرفة المعيشة ، أو الحصول علس سقف مجوف.

عدم التسرع في إختيار ديكور ملائم للمنزل

خذ وقتك لتحضير المنزلي للقيام بكل ما يبائمك ولا تتسرع.