العثور على بائع متجول مقتولًا داخل مسكنه بالمرج

أمرت نيابة المرج بتشريح جثة بائع متجول لبيان سبب الوفاة الحقيقي، حيث عثر عليه مقتولًا داخل مسكنه بدائرة قسم المرج، وذلك بعد تلقي رجال المباحث بلاغًا من الأهالي عن العثور على جثته بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقته.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من جهودهم لكشف ملابسات غموض الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة من داخل إحدى الشقق بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة شاب مقتول داخل الشقة محل سكنه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.