كل ما تريد معرفته عن اضطراب المناعة الذاتية.. الأسباب والعلاج

تشير التقارير الطبية الحديثة إلى ارتفاع إصابة الأشخاص باضطرابات المناعة، وتحدث أمراض المناعة الذاتية عندما يبدأ جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ بمهاجمة أعضاء الجسم وأنسجته وخلاياه، ونعرض لكم في السطور التالية أسباب اضطرابات المناعة وطرق علاجه وفقا لموقع “timesofindia”.

أسباب حدوث أمراض المناعة الذاتية

ووفقا للأطباء فإن السبب وراء العديد من أمراض المناعة الذاتية لا يزال غير معروف ولكن عند إقتران جينات الشخص مع العدوى الأخرى أو العوامل البيئية قد تحدث له الإصابة.

أعراض اضطرابات المناعة الذاتية

يكون هناك مجموعة متنوعة من أعراض مرض المناعة الذاتية الواضحة، وفي أحيان أخري تكون أعراض المرض خفيفة وغير واضحة مما يؤدي إلى تأخير في الوصول إلى الطبيب، لذلك إذا حدث أي من الأعراض التالية لأكثر من ستة أسابيع إلى 3 أشهر، فينبغي أن تذهب الفحص وتشمل الأعراض ما يلي:

آلام المفاصل المستمرة

تورم مع تيبس الصباح

ألم في العضلات أو ضعف بهم

طفح جلدي وحساسية للضوء

قرح فموية متكررة

جفاف العينين والفم

السعال الجاف المستمر

ويمكن أن تظهر أعراض اضطراب المناعة الذاتية علي شكل مرض عضو واحد مثل التهاب الغدة الدرقية، والصدفية، والتهاب الفقاعي والتهاب المفاصل الروماتويدي إلى أمراض متعددة، وتبلغ نسبة إصابة النساء بأمراض المناعة ضعف نسبة إصابة الرجال.

علاج اضطراب المناعة الذاتية



استخدم الأطباء حديثا مسمى علم المناعة النفسية العصبية وكما يوضح الإسم فإن الأمر يربط بين المناعة والنفسية والهرمونات، فالإجهاد يؤثر على هرموناتك مما يغير المناعة بعد ذلك.

وتؤثر المناعة والهرمونات بدورهما علي الحالة النفسية و كل هذا يؤدي في النهاية إلى أمراض نسميها اضطرابات المناعة الذاتية، و يستغرق الأمر سنوات ليتطور، فيجد الشخص نفسه فجأة يعامل من أعراض مثل آلام المفاصل، والتي يتضح عند الفحص أنها التهاب المفاصل الروماتويدي.

لذلك فإن المعالجة المثلي تبحث في تاريخ المريض ثم تقرر بعد ذلك الدواء الذي يمكن أن يعكسه بشكل دائم.

كوفيد 19 واضطرابات المناعة الذاتية



يزعم الأطباء أن فيروس كورونا المستجد يصيب من خطر الإصابة بمرض المناعة الذاتية أو يفاقم المرض لدي المصابين به بالفعل وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة على مدى فترة طويلة من الزمن، لكن ما يعضد وجهة النظر هذه أنه في الأطفال أيضاً كانت هناك حالات من أمراض المناعة الذاتية بعد جائحة كورونا مثل متلازمة الالتهاب المتعدد النظم.