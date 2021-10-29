استجابة للأهالى.. إزالة الباعة الجائلين والإشغالات ورصف شوارع حى أوسيم

نفذ حي منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شارع الأسطبل بداية من طريق كوبري الزيدية حتى شارع الفكرية بطول "٢٠٠٠" متر وعرض "١١" م، وتم رفع طبقة تالفة من الرصف القديم، وذلك تمهيدا لوضع طبقة سن الدقشوم، تجهيزا لوضع طبقة أسفلتية ورصف الطريق، وذلك بعد شكاوي المواطنين الذين تضرروا من وجود العديد من الباعة وإشغال الطريق الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المارة وسير السيارات.

رصف شوارع اوسيم وإزالة الاشغالات

وأمر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة متابعة أعمال تنفيذ الرصف وسرعة الانتهاء منها في الموعد المحدد لها، وكلف فرج عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم ببدء المرحلة الأولى من وصف الطرق ضمن خطة الدولة الاستثمارية وتعديل الطرق والقضاء على العشوائيات وتحميل الشوارع الداخلية والخارجية.

رصف شوارع اوسيم وإزالة الاشغالات

وقالت هالة إبراهيم، إنها كانت تنتظر إزالة الباعة الجائلين وخاصة بعد أن سيطر على المكان العديد من البلطجية، وسادت حالة من الإهمال تسببت في تكسير الرصيف وانتشار القمامة في كل مكان بشوارع اوسيم، مشيرة إلى أن إعادة إلقاء الضوء على الطرق وإزالة القمامة والإشغالات أمر مهم كنا ننتظرة منذ وقت طويل.

وأضاف حسين أن أعمال الرفع والإزالة لازالت مستمرة حيث إنها بدأت منذ يومين، لافتا إلى أن المشهد العام كان سيئًا للغاية لجميع المارة والأهالي المجاورين للمنطقة كانوا يشتكون كثيرا بسبب القمامة وتكسير الطريق وانتشار الباعة في كل مكان، متابعًا: "بقالنا فترة بنشتكي من الشارع وكان مهملًا وكله مكسر مكنتش بعرف أمشي فيه بالعربية من الزحمة والمتجولين كانوا مسيطيرن على الشارع وكل واحد صاحب محل واخد أكتر من المسموح بيه في الشارع".

رصف شوارع اوسيم وإزالة الاشغالات

جاء ذلك استجابة لشكاوي المواطنين، بتوجيه من محافظ الجيزة وبالتنسيق مع رئيس حي المنطقة وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف التي تعيق حركة المارة وإزالة الإشغالات.