عالم فيروسات إيطالي: مخاوف إزاء تجاوز مؤشر عدوى كورونا للدرجة الأولى

أعرب عالم الفيروسات الإيطالي أندريا كريزانتي، الخميس، عن قلقه من احتمال تجاوز مؤشر انتشار عدوى فيروس كورونا الدرجة الأولى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نشرتها العربية عن أندريا، مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا (مقاطعة فينيتو ـ الشمال)، قوله في تصريحات متلفزة، إن السبب في انخفاض أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19 في إيطاليا هو بدء حملة التطعيم في وقت مبكر مع الالتزام بالإجراءات التقييدية، كارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة والالتزام بقيود الطاقة الاستيعابية.

أضاف كريزانتي أنه بينما تم تطعيم غالبية الأشخاص في إنجلترا، على سبيل المثال، بين شهري يناير وأبريل الماضيين، إلا أن غالبية المواطنين في إيطاليا تلقوا اللقاح بين شهري أبريل ويوليو الماضيين.

أوضح أن المناعة التي يُكسبها التطعيم من انتقال العدوى تنخفض بعد ستة أشهر من 95 في المئة إلى 45 في المئة، كما تنخفض المناعة ضد المضاعفات من 90 في المئة إلى 65 في المئة خلال الفترة الزمنية نفسها، ولهذا السبب فإن إيطاليا هي الأكثر تغطية من حيث عدد السكان.

وأشار عالم الفيروسات إلى أن المخاوف من زيادة حالات الإصابة ستنشأ عندما يتجاوز مؤشر انتشار عدوى الفيروس (Rt) درجة واحد، موضحًا أن هذا المؤشر لا علاقة له بتحاليل الكشف عن العدوى، لأنهما شيئان مختلفان، لأن المؤشر يقاس بحالات ظهور الأعراض.