الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس لبنان يطّلع على نتائج قمة دول عدم الانحياز

ميشال عون
ميشال عون

اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، على نتائج قمة دول عدم الانحياز التي انعقدت في بلجراد وشارك فيها وزير الخارجية واللقاءات التي عقدها على هامش هذه القمة.
 

واستعرض بو حبيب، خلال اللقاء الذي عقد بقصر الرئاسة ببعبدا، الخميس، النقاط التي ستبحث في قمة المناخ التي ستعقد في مدينة جلاسكو في اسكتلندا، في الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل، حيث يترأس وفد لبنان الى هذه القمة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

على صعيد آخر، أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان اليوم أن "التعرض للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض من أي كان "مهما علا شأنه"، إلا من له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن".

وأضاف:"نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الإخوة الأشقاء المذكورين آنفًا لطي صفحة هذا الموضوع وعدم العودة إلى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبًا على لبنان واللبنانيين".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن دريان قوله في بيان اليوم: "لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج العربي ويدينان ويشجبان ويستهجنان أي إساءة لهذه الدول التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على أفضل مستوى ممكن".

قمة المناخ الرئيس اللبناني لبنان بيروت

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عدو الفساد

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