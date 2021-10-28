قبل توزيره.. الرئيس اللبنانى يوضح حقيقة تصريحات جورج قرادحى

كشف الرئيس الللبناني ميشال عون، الخميس، حقيقة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقال عون إن تصريحات وزير إعلامه جورج قرداحي بشأن الأزمة اليمنية صدرت قبل توليه منصبه في الحكومة، مؤكدًا أنها لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية.

جاءت تصريحات عون، التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، خلال استقباله وزير الداخلية بسام مولوي، بقصر بعبدا الرئاسي، حيث بحثا "الملابسات التي رافقت التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرًا في الحكومة الحالية وردود الفعل عليها".

وقال الرئيس اللبناني: "تصريحات الوزير قرداحي صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية التي تحرص على القيام بكل ما يساهم في وقوف السعودية إلى جانب شعب لبنان، خصوصًا في الظروف الراهنة".

وتابع: "أن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس".

كانت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي تناول فيها الأزمة اليمنية أشعلت موجة انتقادات خليجية، وسارعت الحكومة اللبنانية إلى التنصل منها، وقال رئيسها نجيب ميقاتي إنه يرفضها.

واستدعت كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت الممثلين الدبلوماسيين اللبنانيين لديها، وأبلغتهم احتجاجها على هذه التصريحات التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.

وأثار وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الكثير من الجدل بتصريحاته حول الأزمة الينية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وواجه قرادحي موجة من الاستنكار واللوم الشديد، لما لها من آثار سلبية لعلاقات لبنان مع دول الخليج وخصوصاً مع المملكة.

من جهته، علّق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن ما صدر عن وزير الإعلام جورج قرداحي «مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقاً، خاصة فيما يتعلق بالمسألة اليمنية، وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

أضاف ميقاتي أن رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف، مشددًا وفق البيان الصادر من مكتبه، على تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني في البيان: أما في شأن كلام وزير الإعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقاً، وبخاصة فيما يتعلق بالمسألة اليمنية، وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.