ندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز الفرافرة

عقدت الإدارة الزراعية بمركز الفرافرة، اليوم الخميس، ندوة إرشادية عن محصول القمح، تحت رعاية المهندسة فايزة محمد عبد الوهاب، وبحضور الدكتور مؤمن عبدالوهاب عجلان رئيس بحوث قسم محاصيل القمح، المهندس محمد علي عمر رئيس قسم الإرشاد بالفرافرة ولفيف من المزارعين.

وافتتحت المهندسة فايزة محمد عبد الوهاب الندوة الإرشادية مؤكدة اهمية محصول القمح كونه المحصول استراتيجي للمحافظة ولابد من اتباع الأساليب العلمية لزيادة الانتاجية ودفع عجلة التنمية حيث يحظي مركز الفرافرة بزراعة أكبر مساحة من القمح بعد العوينات

وتناول الدكتور مؤمن عبدالوهاب عجلان رئيس بحوث قسم محاصيل القمح، أنه لابد من إتباع أساليب الحديثة بعد شراء أصناف القمح الجيدة عالية الانتاجية والمواصفات النباتية والثمرية للصنف بعملية الغربلة لتنقية البذور الفاسدة وحجب الشوائب منها، كما لابد من إختيار مواصفات الحقل الإرشادي عند اختيار الحقل، والطرق المختلفة لزراعة القمح تحت جميع أنظمة الري القديمة والحديثة.

وأضاف عجلان أنه لابد من إتباع العمليات الزراعية التي تتم علي محصول القمح من تجهيز الارض والزراعة ومكافحة الحشائش والأمراض وحتى الحصاد، واهمية دور المشرف الزراعي في توعية المزارعين بضرورة اختيار الأصناف الجيدة عالية الإنتاج ومن مصادر موثوقة خالية من الامراض وبذور الحشائش، وكذلك اختيار حقول ارشادية هذا العام تحت نظام الري المطور.

ومن جانبة أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم، متابعة الحقول الإرشادية لمحصول الفول السوداني والذي يتبع العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة بالوادي الجديد.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم التعاون بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء لتنفيذ فعاليات بعض انشطة مشروع العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة

حيث استقبل المهندس سيد مدني محمود مدير الادارة الزراعية بالداخلة وفد الفريق البحثي من اساتذة مركز بحوث الصحراء وعلى رأسهم الدكتور محمد عبدالحميد عطية أستاذ مساعد المحاصيل بمركز بحوث الصحراء.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد عطية أستاذ مساعد المحاصيل بمركز بحوث الصحراء في تصريحات خاصة، أنه تم الإنتهاء من المرور على الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية، والفول السوداني، والبونيكام، كما تم اختيار الحقول الإرشادية لمحصول الفول البلدي للمرور عليها بمرافقة الفريق البحثي، مؤكدا تواصل فريق العمل بصفة مستمرة ودورية داخل المحافظة للارتقاء بالمنظومة الزراعية داخل المحافظة.