هانى شاكر يرتدى واقيًا ضد الرصاص فى حفله بمهرجان بابل.. اليوم (خاص)

انتهت أزمة حفل الفنان هاني شاكر، الذي صدر قرار بإلغائه قبل قليل، ضمن فعاليات مهرجان بابل بالعراق، وذلك بسبب أزمة نشبت بين محافظ بابل من جهة، ووزيري الداخلية والثقافة بالعراق من جهة أخرى، حيث رأى محافظ المدينة العراقية، أن هناك خطورة على حياة المطربين العرب الذين يحضرون للغناء في العراق.

وأصدر محافظ بابل، قرارًا بإلغاء المهرجان، ولكن بعد تدخل وزارتي الثقافة والداخلية بالعراق، صدر بيان بإقامة المهرجان اعتبارًا من اليوم، والبدء بحفل الفنان هاني شاكر، والفنانة شمس الكويتية.

وعلم «الدستور» من مصدرٍ خاص، أن الفنان هاني شاكر، انتهى من كافة البروفات والتحضيرات الخاصة بالحفل، ليصعد على المسرح في تمام الساعة التاسعة مساءً، مرتديًا واقيا ضد الرصاص، وذلك بناءً على تعليمات وزارة الداخلية العراقية، فيما يُذاع الحفل مباشرةً عبر شاشة التليفزيون العراقي.

وأصدرت وزارة الثقافة العراقية، بيانًا تؤكد فيه استمرار المهرجان، وجاء في نص البيان: «أكدت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الخميس، أن مهرجان بابل سينطلق اليوم، حسب ما خططت المحافظة له من فعاليات ونشاطات فنية»، معربة عن أملها في أن «يعود مهرجان بابل من جديد بعد توقف استمر منذ عام 2003».

ودعت الوزارة العراقية، في بيانها، القائمين على المهرجان - وعلى رأسهم رئيس اللجنة العليا لإدارة المهرجان محافظ بابل - والمشاركون فيه، إلى تقديم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمدينة بابل وحضارتها، وبما يعكس الوجه المشرق للعراق كبلد متنوع الثقافات والأطياف، وأن يكون المهرجان فرصةً مناسبةً للتلاقي والتقارب وإشاعة المحبة.

وأعلنت اللجنة التنظيمية لمهرجان بابل، اكتمال استعداداتها الفنية واللوجستية للمهرجان الكبير الذي سينطلق اليوم الخميس تحت شعار «من بابل الحضارة نصنع الحياة» والذي يستمر خمسة أيام.

ولفت البيان إلى أن «فعاليات المهرجان تتضمن مشاركة فنانين عرب وعراقيين وفرق شعبية عربية وأجنبية، إلى جانب فعاليات عرض الأزياء البابلي، والعزف والرسم الحر، وفعاليات الطيران الشراعي والمناطيد، والدبكات العربية والكردية، فضلًا عن فعاليات ثقافية وأدبية وفنية أخرى».