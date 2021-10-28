نهضة بالبنية التحتية.. موقع دولي يبرز إنشاء مصر محور «بنها-دمياط»

أشاد موقع "كونستكرشن ريفيو" الاقتصادي العالمي المتخصص في الإنشاء، بإنشاء مصر محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 120 كيلومترًا، معتبرا أن المشروع من شأنه أن يوفر السيولة المرورية على الطريق ويقلل من الاختناقات والحوادث.

ونقل الموقع عن وزير النقل كامل الوزير، قوله خلال قيامه بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري في عدد من محافظات الوجه البحري، "إن المحور الجديد سيسهل حركة الركاب والبضائع عبر ست محافظات هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ)"، مشيرا إلى أن الطريق يمر مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

ولفت الموقع إلى أن المشروع يشمل توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات، كما يشمل توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم بواقع 2 حارة ليصبح الطريق في هذه المسافة 2 حارة لكل اتجاه.

وأضاف الوزير أن تلك التوسعة ستساهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة مصر انخفاضًا كبيرًا في نسبة الحوادث على الطرق السريعة، حيث وضعت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وإنشاء الكباري وتوسيع شوارع وميادين وإنشاء حارات إضافية على الطرق لتجنب التكدسات المرورية، ما ساهم في انخفاض نسب حوادث السير.