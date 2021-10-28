الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصلت  مجالس المدن  بالمحافظة جهودها حيث قام مجلس ومدينة الضبعة تحت إشراف العميد عصام عبد الغنى رئيس المركز تنفيذ حملة نظافة شملت مناطق ( المدخل الرئيسي للمدينة، شارع المسجد الكبير، الشارع الرئيسي،  العزبة القبلية، شارع مدرسة محمد خليل، شارع مركز الشباب، شارع مسجد الفتح ). 

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صورة من الحدث 

وتم إصلاح وصيانة وإنارة كشافات بقرية زاوية العوامة المدرجة  ضمن مبادرة "حياة كريمة" وإصلاح وصيانة وإنارة كشافات إنارة بامتداد شارع مسجد التوبة وتجمع السلخانة الجديدة  حيث  تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتأهيل وتحسين البيئة وانارة الاعمدة حفاظاً على المظهر الجمالي للمدينة. 

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صورة من الحدث 

وتابع رئيس المركز  الأعمال الجارية  لاستكمال رصف مدخل المدينة الغربي بإجمالي طول 2 ك من بداية مدخل المدينة الغربي حتى المسجد الكبير وسط المدينة ضمن  مشروعات تطوير البنية التحتية بالمدينة .

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صورة من الحدث 

وكثف مجلس ومدينة سيوة  برئاسة محمد بكر رئيس المدينة  أعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة فى إطار الحملات اليومية لرفع القمامة والمخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بمناطق رمل الحدادين، والرمل، ومناطق متفرقة بالواحة بالإضافة الى متابعة أعمال تمهيد وتوسعة الشوارع بمناطق تابة، وسيدي رحيم، وذلك بواسطة سيارات و معدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة سيوة، وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى السيولة المرورية بالمناطق المذكورة.
وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار الجهود بكافة مدن ومراكز المحافظة  للارتقاء بالخدمات المقدمة  مع التواصل الدائم مع المواطنين  وبحث كافة مشاكلهم ووضع حلول لها تيسيرا عليهم .

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صورة من الحدث 

جاء ذلك استمراراً  لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح   بتكثيف الجهود  لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية  من إنارة ورصف وتمهيد طرق بجانب تكثيف  حملات  النظافة وازالة القمامة والاتربة بالشوارع والميادين  للارتقاء بالمظهر الحضاري  والجمالي  والتيسير على  المواطنين  .

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صورة من الحدث 

حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
حملات نظافة وتجميل بمدينة الضبعة
محافظ مطروح مطروح مشروعات البنية التحتية مبادرة حياة كريمة مدن ومراكز المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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