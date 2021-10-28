والد الطفل معجزة القرآن: «ابني شاف رؤيا إنه بيصافح الرئيس.. وحقق الله رؤيته»

قال تامر ممدوح، والد الطفل أحمد تامر ممدوح، إن الله بدأ فى تحقيق حلم الطفل والأسرة كاملة، بفضل وبركة القرآن الكريم، قائلا إن الطفل رأى نفسه يصافح الرئيس فى الرؤيا، و قد حقق الله حلمه

ووسط فرحة عارمة، وتوافد العشرات من أهالى قرية شنبارة الطنانات، دائرة مركز أبو حماد، جامعة الأزهر، لتقديم التهنئة بمنزل الطفل أحمد تامر، وإطلاق السيدات الزغاريد، أكد والد الطفل، أن حفظ القرآن يعتبر ركيزة أساسية فى حياتهم وتربية أبناءهم، حيث أن الطفل لديه شقيقة بالصف السادس الإبتدائى، تحفظ القرآن الكريم كاملا، ووالديه حريصين على قراءة وتدبر آيات الله.

وأوضح أن ما حدث لطفله هو جزء من بركة القرآن الكريم التى تعم حياة كل من يحمل كتاب الله؛ مؤكدا أن كتاب الله هو سر نجاح الدنيا والآخرة.

ومن جانبها أعربت والدة الطفل عن سعادتها البالغة، بمكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنجلها، مؤكدة أنها حرصت على كثرة الدعاء له وهو ذاهب للبرنامج ولم تكن تتوقع أن يكلل الله دعائها بمكالمة الرئيس التى جبرت بخاطر أهالى البلدة كلها.

وقال الطفل أحمد تامر، إنه قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا بالتجويد، في سن 5 سنوات ونصف، وتعلم التجويد على يد الشيخ محمد سليمان، وقد حصل على المركز الأول في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم.

وأكد أن والده ووالدته وعمته، هم من عاونوه على إتمام حفظ القرآن، وكان يسمع جزئين يوميًا لشيخه بعد تجويدهم.

وعن طفولته قال الطفل، أنه لا يلعب بالموبايل لفترات طويلة مثل باقى الأطفال، ولكن يمسك الهاتف أقل من ساعة فقط يوميًا، وأنه يأمل في أن يكون طبيبًا وقارئًا للقرآن الكريم.

وعن مثله الأعلى فى القرآن، قال الطفل أنه يحب سماع القرآن من القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي والشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمد صديق المنشاوي.