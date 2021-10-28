الكاظمي: تفعيل الجهد الاستخباراتي لكشف أي محاولة لبث الفرقة الطائفية

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن تفعيل الجهد الاستخباراتي في العراق لكشف أي محاولة لبث الفرقة الطائفية.

وكان قد تعهد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء بالقصاص من تنظيم داعش على خلفية الهجوم على إحدى القرى شمال شرقي محافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: "سنطارد الإرهابيين أينما فرّوا، داخل العراق وخارجه؛ وجريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص".

وأضاف: " كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد إصراراً بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين".

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في بيان مساء الثلاثاء مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين في هجوم لداعش على قرية الرشاد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على الهجوم الإرهابي الذي وقع في إحدى قرى محافظة ديالى، شرقي العراق وأودى بحياة 12 شخصا.

وكتب الكاظمي تدوينة على "تويتر"، قال فيها إن الإرهابيين جربوا فعلنا وأننا نفي بما أقسمنا".

وقال الكاظمي: "سنطاردهم أينما فروا، داخل العراق وخارجه".

واستطرد: "جريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص… واللهم فاشهد".

وأضاف: "كلما أوغل الإرهابيون في دماء الأبرياء نزداد إصرارا بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين".

ووقع هجوم إرهابي، الثلاثاء، أدى إلى مقتل 12 شخصا بينما أصيب 8 آخرون.

وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، إن الهجوم نفذه تنظيم داعش (المحظور في روسيا) على قرية الرشاد في قضاء المقدادية، شمال شرقي ديالى.

تعهد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء بالقصاص من تنظيم داعش على خلفية الهجوم على إحدى القرى شمال شرقي محافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.