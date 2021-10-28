الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمي: تفعيل الجهد الاستخباراتي لكشف أي محاولة لبث الفرقة الطائفية

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن تفعيل الجهد الاستخباراتي في العراق لكشف أي محاولة لبث الفرقة الطائفية.

وكان قد تعهد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء بالقصاص من تنظيم داعش على خلفية الهجوم على إحدى القرى شمال شرقي محافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: "سنطارد الإرهابيين أينما فرّوا، داخل العراق وخارجه؛ وجريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص".

وأضاف: " كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد إصراراً بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين".

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في بيان مساء الثلاثاء مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين في هجوم لداعش على قرية الرشاد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على الهجوم الإرهابي الذي وقع في إحدى قرى محافظة ديالى، شرقي العراق وأودى بحياة 12 شخصا.
وكتب الكاظمي تدوينة على "تويتر"، قال فيها إن الإرهابيين جربوا فعلنا وأننا نفي بما أقسمنا".

وقال الكاظمي: "سنطاردهم أينما فروا، داخل العراق وخارجه".
واستطرد: "جريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص… واللهم فاشهد".

وأضاف: "كلما أوغل الإرهابيون في دماء الأبرياء نزداد إصرارا بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين".

ووقع هجوم إرهابي، الثلاثاء، أدى إلى مقتل 12 شخصا بينما أصيب 8 آخرون.

وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، إن الهجوم نفذه تنظيم داعش (المحظور في روسيا) على قرية الرشاد في قضاء المقدادية، شمال شرقي ديالى.

تعهد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء بالقصاص من تنظيم داعش على خلفية الهجوم على إحدى القرى شمال شرقي محافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.

اجتماع رئيس الوزراء العراق الماظم إدارة القصاصين التعليمية داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

«من فتحة سرية».. ضبط صاحب محل ملابس حريمي يصور الفتيات داخل البروفة

وزير التموين يكشف آخر التطورات بشأن سعر الخبز المدعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلي عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتذر عن تصريحاتها المسيئة لنظيريها فى الخارجية والدفاع

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا