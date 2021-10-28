«مياه الإسكندرية» تجتاز مراجعة تجديد خطة سلامة ومأمونية المياه

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن فريقا من المختصين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قام بالتفتيش على محطة مياه شرقي والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 ألف م3/ يوم، للتأكد من نسب تنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عن خطط مأمونية المياه.

وأوضح جابر أنه تمت مراجعة تجديد خطه سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه شرقى التابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وبيان نسب تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتحديث الإصدار الأول للخطة ووضع الإجراءات التصحيحية الجديدة للإصدار الثانى تمهيدا لاعتماد الخطة من جديد من اللجنة العليا للمياه.

وجرى خلال أعمال اللجنة زيارة بعض مواقع الإجراءات التصحيحية بالخطة لبيان حجم التطبيق الفعال.

وأشار إلى تعاون كل قطاعات الشركة -الإنتاج والتوزيع، المشروعات، المعامل والتوعية والخط الساخن-، منوها إلى أن من بين الإجراءات التصحيحية المنفذه تنفيذ مأخذ جديد لمحطة شرقى على عدة مراحل بتكلفة تقارب العشرة ملايين جنيه.

وتابع أنه تم تحويل صرف المحطة على خط صرف صحى أثناء تطوير محور المحمودية بدلا عن مصرف النزاز، وتوفير قطع غيار لعنبر الكلور بالمحطه تقارب 800 ألف جنيه.

وأشاد كل من الدكتور علاء فريد والدكتور هيثم مفاوري، مفتشا الشركة القابضة من الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، بمدى حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية المختصين بها على تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية الصادرة عن الخطة لضمان التأثيرات الإيجابية على الصحة العامة.

جدير بالذكر أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلى الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه، حيث تصدر من خلال موافقة 3 جهات مختلفة وهي وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.