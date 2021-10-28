الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مجلس الوحدة الاقتصادية: لدينا رؤية استراتيجية لتعزيز العمل العربي المشترك

السفير محمدي أحمد
السفير محمدي أحمد الني

قال السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لدينا رؤية استراتيجية ستنعكس إيجابيا على العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن هناك متغيرات كبيرة تواجه الاقتصاد العربي والعالمي يجب مواكبتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في كلمته ،اليوم الخميس،  خلال الاجتماع الأول لانعقاد الدورة الثانية للهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس من أعرق المؤسسات العربية المشتركة، حيث تم إنشاؤه لتحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية وتوطين الصناعات في الوطن العربي.

- الهيئة الاستشارية تضم علماء وخبراء في كافة المجالات الاقتصادية

وأضاف "الني"، أن الهيئة الاستشارية للمجلس تضم علماء وخبراء متخصصين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتي يمكن من خلالها تحقيق أحلام الشعوب العربية في التنمية المستدامة، موضحا أن الهيئة ستناقش العديد من الموضوعات هامة خلال الفترة المقبلة.
وتابع "أن ما يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسي من حكمة كبيرة وحنكة بالغة ودبلوماسية بارعة هي السبب وراء نجاح التجربة المصرية في التنمية"، مشيدا بجهود التنمية والنهضة التي تتم في مصر بجميع المجالات والتي يشهد عليها العالم، حيث أن تجربة مصر هي تجربة رائدة ويجب تعميمها بالدول العربية وذلك من خلال العمل العربي المشترك، و أشاد بجهود النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب في دعم مجلس الوحدة الاقتصادية.

- الدول العربية تحتاج لدراسة كبيرة لاستغلال مواردها الطبيعية

من جهتها قالت الدكتورة مريم الإمام محي الدين الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية، إن الدول العربية تحتاج لدراسة كبيرة لاستغلال مواردها الطبيعة المتعددة، مؤكدة أن الدول العربية تتمتع بثروات طبيعية متنوعة وموقع استراتيجي متميز للربط بين القارات، لذلك يجب توجيه الاستثمارات بشكل صحيح في جميع الدول العربية.

وأضافت الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية، أن الهيئة الاستشارية للمجلس تجربة ناجحة لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وتوحيد كافة الجهود من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية بين جميع الدول العربية من خلال الاستراتيجيات التي تضعها الأمانة العامة.
وأوضحت أن هناك العديد من المعوقات التي تحتاج لدراسة وإرادة لمواجهتها، متمنية أن يكون هذا الاجتماع نواة العمل العربي المشترك، مقدمة شكرها لمصر قيادة وحكومة وشعباً لاستضافة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على أرضها وتقديم الدعم بكافة أنواعه للمجلس حتى يقوم بمهامه على أكمل وجه.

الوحدة الاقتصادية العربية الاقتصاد العربي

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