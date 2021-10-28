العراق يحقق 6.7 مليار دولار من صادرات النفط خلال سبتمبر

أعلنت وزارة النفط العراقية تحقيق إيرادات من صادرات النفط خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 6.7 مليار دولار.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن كمية الصادرات من النفط الخام خلال سبتمبر الماضي بلغت 92 مليونا 422 ألفا و485 برميلاً بإيرادات بلغت 6 مليارات و777 مليونا و134 ألف دولار.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 89 مليونا و224 ألفا و354 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و922 ألفا و857 برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 275 ألفا و274 برميلا، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 73.328 دولارا.

وأوضحت الوزارة أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 34 شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.