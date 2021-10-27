«التصوير السينمائي».. محاضرة ضمن فعاليات «السينما بين إيديك» بثقافة دمنهور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" بإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، والمنفذه بقصر ثقافة دمنهور.

وفي ذلك الإطار أقيمت المحاضرة الثانية عشر بعنوان "التصوير السينمائي" تناقش فيها مدير التصوير زايد نايف عما تم دراسته فى ورشة أمس عن مبادئ والتصوير بشكل عام سواء كانت زوايا درامية أو الإضاءة وأنواع العدسات والفلاتر، ليبدأ حديثه مؤكدا أن التصوير هو روح الفن ذاته باعتباره يضفى روح الحياة للورق، لذا يجب على المصور أن يستخدم أدواته لاختيار الصورة بشكل مناسب، كما يجب أن يكون هناك هدف محدد مراد تحقيقه وراء تصوير صورة ما، بالإضافة لمراجعة الشرائح المحددة من الكادر.

صورة من الفعالية

كما تحدث عن أهم لقطات التصوير السينمائي وتوضيح الفروق بينهم مثل اللقطة الجوية والتى يتم إلتقاطها من أعلى لتوضح المكان بشكل عام، اما عن اللقطة الأساسية تكون ف البداية لتوضيح مكان الحدث ويتم استخدامها فى المسلسلات، بينما اللقطة الرئيسية توضح مكان الحدث بالممثلين المتواجدين بالمشهد، بالإضافة لشرح أنواع أخرى من اللقطات مثل اللقطة الدائرية، لقطة قريبة، لقطة متوسطة، لقطة واسعة، لقطة مائلة، لقطة تقريب مسارى، لقطة أرشيفية، ولقطة رافعة وغيرهم.

كما حث الدارسين على ضرورة مراعاة الفروق بين اللقطات واستخدمها بشكل منهجي واضح لتعكس رؤيته فى المشهد المراد تصويره.

صورة من الفعالية

اختتم اليوم بعرض الفيلم الأمريكى "Birdman" والذى تدور أحداثه حول ممثل يلعب دور بطل خارق فى أفلامه، ويفقد أضواء الشهرة فيقرر العودة من خلال عمل مسرحي، العمل يضم العديد من زوايا التصوير السينمائي الرائعة ليشاهد الدارسين الفروق بين اللقطات وكيفية تنفيذها وأى انطباع تعطيه كل زاوية تصوير بحيث تعكس رؤية المخرج.