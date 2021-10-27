انتشال جثة شاب بعد غرقه فى نهر النيل بقنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب مجهول الهوية، غرق أمس بخزان قناطر نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات أمس يفيد بغرق شاب مجهول الهوية في الثلاثينات من العمر، بخزان قناطر نجع حمادي.

وأفاد مصدر رفض ذكر اسمه أن الشاب غرق ناحية الJ 50 عين الشرقية بقناطر نجع حمادي، وتم انتشال جثته منذ قليل رغم أنها تطفو على سطح المياه منذ أمس.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف هويته.