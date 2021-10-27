«تقشير الجلد بين أصابع القدم».. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

تعتبر قدميك من أجزاء جسمك الأكثر تعرضاً للإساءة والإهمال، ففي بعض الحالات قد يتقشر الجلد بين أصابع قدميك، ويمكن أن يكون هذا بسبب أسباب مختلفة.

فيما يلي بعض أفضل العلاجات لتقشير الجلد بين أصابع القدم، وفقًا لما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي.

الأسباب الأكثر شيوعًا:

هناك العديد من الأسباب المختلفة وراء تقشر الجلد بين أصابع القدم، فهل أنت مغرم بارتداء الأحذية الضيقة لمجرد أنها عصرية؟ فقد يكون هذا هو السبب في أنك تعاني من تقشر الجلد بين أصابع القدم، ففي كل مرة ترتدي فيها هذا الزوج الضيق من الأحذية، يمكن أن يؤدي الضغط والاحتكاك إلى تهيج المناطق بين أصابع القدم.

كما يمكن أن تسبب بعض المواد المستخدمة في صنع حذائك المفضل ردود فعل غير مواتية لبشرتك، فعند ملامسة الأصباغ والمواد اللاصقة والمطاط وغيرها، قد يعاني الجلد الموجود بين أصابع قدميك وكذلك أجزاء أخرى من قدميك من التقشير والحكة والاحمرار.

وأشار الأطباء، إلى أن هناك نوع واحد من الإكزيما شائع جدًا عند البالغين، يسمى "إكزيما خلل التعرق"، فإنه شيء يمكن أن يسبب مجموعة من العلامات والأعراض الأخرى، حيث أكد الخبراء أن الإكزيما خلل التعرق يمكن أن تسببها الحساسية وكذلك المستويات العالية من التوتر.

وأوضح الأطباء، أنه نظرًا لأن المناطق الواقعة بين أصابع القدم دافئة ورطبة في معظم الأوقات، فإنها تعد بمثابة أرض خصبة لتكاثر البكتيريا، فإذا اخترقت تلك البكتيريا الجلد من خلال التشققات، فقد تحدث عدوى تسمى التهاب النسيج الخلوي.

كما أنه ليس من الجيد أن تظل القدم مبللة وباردة لفترة طويلة من الزمن، هذا لأن الخبراء يقولون إنه شيء يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بقدم الخندق، حيث تسبب أيضًا في تلف الأعصاب والأوعية الدموية الموجودة في القدمين.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

نظرًا لوجود أسباب مختلفة، فقد تختلف الأعراض الإضافية من حالة إلى أخرى، بصرف النظر عن تقشير الجلد، ليس من المحتمل أن تعاني أيضًا من احمرار الجلد والحكة، فقد تشعر أيضًا بإحساس حارق أو وخز، بالإضافة إلى التنميل.

وأضاف الأطباء، أن تقشير الجلد بين أصابع القدم مصحوبًا أيضًا ببثور وتشققات على الجلد. عند لمسها، فقد تشعر بالدفء في المنطقة الواقعة بين أصابع القدم.

العلاجات الفعالة:

تتطلب بعض الأسباب عناية طبية فورية، كما هو الحال في حالة التهاب النسيج الخلوي، فكلاهما يمكن أن يؤدي إلى بعض المضاعفات الخطيرة جدًا إذا لم يتم علاجه في أسرع وقت ممكن.

ويمكن علاج تقشير الجلد بين أصابع القدم الناتج عن تأثير جرثومي بمساعدة الكريمات والمواد الهلامية المتوفرة بدون وصفة طبية، ولكن إذا لم يكن بالإمكان السيطرة على العدوى عن طريق علاج بدون وصفة طبية.

كما عليك التأكد من جفاف قدميك تمامًا قبل ارتداء حذائك، بالإضافة إلى ارتداء زوج من الجوارب القطنية النظيفة، فمن الجيد نثر القليل من صودا الخبز عليها قبل ارتداء الجوارب والأحذية.