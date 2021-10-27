محافظ سوهاج يترأس اجتماع تدشين حملة «لسه نوارة» لمناهضة زواج الأطفال

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع التنسيقي لتدشين حملة "لسه نوارة" لمناهضة زواج الأطفال، والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ للتوعية بمخاطر تلك الظاهرة، بحضور محمد نعماني منسق المجلس القومي للطفولة والأمومة بسوهاج، والدكتورة رجاء حسين مقرر فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة، والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نجاة موسى مقرر الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وحازم أبوالخير رئيس مركز ومدينة طما.

ومن المقرر إطلاق فعاليات الحملة بداية من الغد وحتى 31 أكتوبر الجاري في قرية الحسنة بمركز طما، فيما وجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بتعميم الحملة وإطلاقها لمدة شهر كامل بكافة مدن وقرى المحافظة، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف الندوات التوعوية بمراكز الشباب، والوحدات المحلية، والمدارس، ودور العبادة .

وأكد "الفقي" على ضرورة التوعية بمخاطر زواج الأطفال، وتقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات في قرى ونجوع المحافظة، للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي يتعرضن لها، مشيرا إلى أن الفتاة لها الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتها .