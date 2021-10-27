الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع تدشين حملة «لسه نوارة» لمناهضة زواج الأطفال

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع التنسيقي لتدشين حملة "لسه نوارة" لمناهضة زواج الأطفال، والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ للتوعية بمخاطر تلك الظاهرة، بحضور محمد نعماني منسق المجلس القومي للطفولة والأمومة بسوهاج، والدكتورة رجاء حسين مقرر فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة، والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نجاة موسى مقرر الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وحازم أبوالخير رئيس مركز ومدينة طما.

ومن المقرر إطلاق فعاليات الحملة بداية من الغد وحتى 31 أكتوبر الجاري في قرية الحسنة بمركز طما، فيما وجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بتعميم الحملة وإطلاقها لمدة شهر كامل بكافة مدن وقرى المحافظة، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف الندوات التوعوية بمراكز الشباب، والوحدات المحلية، والمدارس، ودور العبادة .

وأكد "الفقي" على ضرورة التوعية بمخاطر زواج الأطفال، وتقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات في قرى ونجوع المحافظة، للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي يتعرضن لها، مشيرا إلى أن الفتاة لها الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتها .

قرية عرض وزارة الصحة الصحة اجتماع تراس فعاليات محافظ التوعوي أكتوبر محمد شباب طلاق تنسيق زواج

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى

النيابة العامة تباشر التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

«ريش نعام».. فيلم وثائقى لرحلة تطوير المناطق غير الآمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة «مستوطنات الضفة».. خلاف جديد يُعقد العلاقات بين إسرائيل وأمريكا

البرلمان العربي يدين المخططات الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

إسرائيل تقرر دخول «تجار غزة» عبر «إيرز» بدءًا من الأحد المقبل