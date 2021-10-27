الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: روسيا تدعو للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا

بوتين
بوتين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنشاء آلية للاعتراف بشهادات التطعيم ضد فيروس "كورونا".

وقال بوتين - وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء - إن البلاد تسعى جاهدة لتقديم مساهمة حقيقية لضمان الوصول الحر وغير التمييزي إلى جرعات التطعيم ضد فيروس "كورونا" للناس في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "نؤيد تطوير إجراء للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، والتي بدونها يكون من المستحيل عمليًا ضمان حرية الحركة لسكان بلادنا في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار إلى أن اللقاحات الروسية وفي مقدمتها (سبوتنيك 5) تمت الموافقة عليها من قبل حوالي 70 دولة وتم توفيرها لأكثر من 50 دولة، قائلًا: "سنواصل تقديم الاختبارات والكواشف الروسية لتشخيص فيروس كورونا، بما في ذلك مجانًا".

كورونا التطعيم شهادات التطعيم الرئيس الروسي فيروس جرعات التطعيم اللقاحات الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

الفريق محمد فريد مستشارًا لرئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»

مصر للطيران: تجهيز طائرة بديلة إلى موسكو بعد التأكد من سلبية التهديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربي يدين المخططات الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

إسرائيل تقرر دخول «تجار غزة» عبر «إيرز» بدءًا من الأحد المقبل

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك في»