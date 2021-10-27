بوتين: روسيا تدعو للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنشاء آلية للاعتراف بشهادات التطعيم ضد فيروس "كورونا".

وقال بوتين - وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء - إن البلاد تسعى جاهدة لتقديم مساهمة حقيقية لضمان الوصول الحر وغير التمييزي إلى جرعات التطعيم ضد فيروس "كورونا" للناس في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "نؤيد تطوير إجراء للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، والتي بدونها يكون من المستحيل عمليًا ضمان حرية الحركة لسكان بلادنا في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار إلى أن اللقاحات الروسية وفي مقدمتها (سبوتنيك 5) تمت الموافقة عليها من قبل حوالي 70 دولة وتم توفيرها لأكثر من 50 دولة، قائلًا: "سنواصل تقديم الاختبارات والكواشف الروسية لتشخيص فيروس كورونا، بما في ذلك مجانًا".