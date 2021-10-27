الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«نوران» مترجمة لغة صينية تبدع في تشكيل الصلصال الحراري (صور)

صلصال حراري
صلصال حراري

بأنامل ذهبية استطاعت “نوران محمد” أن تحول الصلصال الحراري إلى أشكال وميداليات، واجهت تحديات كثيرة ولكن شغفها كان أقوى دافع أن تستمر في دعم موهبتها وتطويرها.

وقالت نوران لـ"الدستور": "تخرجت من كلية الألسن قسم اللغة الصينية وكنت أعمل في شركات ترجمة مختلفة ولكن في فترة إجازة كورونا لم استمر في العمل وبعد ذلك قدمت في أكثر من مكان ولم يحدث نصيب".

صلصال حراري

وأضافت: "كنت أقضي وقت طويل على التيك توك اشاهد الفيديوهات وفي وقت شاهدت فيديوهات لفتاة تقوم بعمل أشكال من الصلصال، وأعجبت كثيرا بالفكرة وبدأت البحث في جروبات الهاند ميد عن كيفية تصنيع أشكال من الصلصال الحراري، وتعلمت كيفية تسخينه في الفرن وبالفعل أحضرت الأدوات وبدأت التشكيل على المجات".

بدأت نوران تعلُم عمل الاكسسوارات والميداليات، مضيفة:"وشجعتني أسرتي كثيرا وأعجبوا بها، وكنت أهدى عائلتي بها".

صلصال حراري

مع الأيام نسيت الترجمة، وكانت فيديوهات اليوتيوب مُعلم نوران، حيث انها لم تحصل على كورسات في النحت ولكنها تعلمتها من الانترنت، ومن وقتها بدأت تجريب النحت على الصلصال.

وعن أبرز الصعوبات التي تواجهها، قالت: "المواد التي استخدمها غالية الثمن واعتمد على أدوات تصنيع الحلوى وأتمنى أن تتوفر الأدوات التي يتم استخدامها خارج مصر وتوفيرها بأسعار تناسب ما نصنعه حتى يسهل علينا عمل أكبر قدر من المشغولات اليدوية، متمنية ان تشارك في المعارض التي تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

صلصال حراري
صلصال حراري
صلصال حراري
صلصال حراري
السيسي صلصال حراري الصلصال الحراري مشغولات يدوية هاند ميد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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