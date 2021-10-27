«حقوق المبدعين» فى ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. الخميس

تنظم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة "حقوق المبدعين: أبعاد قانونية.. أبعاد عملية"، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا 2021، ويصاحب الندوة بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على «الفيسبوك».

يدير الندوة الدكتور حسام لطفي، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها كل من: «المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وماضي توفيق الدقن رئيس جمعية فناني أبناء مصر».

حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام، إلى جانب البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.

ويسعى قانون حق المؤلف إلى الموازنة بين مصالح مبدعي المواد ومصلحة الجمهور في النفاذ بأكبر قدر ممكن إلى تلك المواد، وتتولى الويبو إدارة عدة معاهدات دولية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة «لجنة حق المؤلف» عبارة عن منتدى تجتمع فيه الدول الأعضاء في الويبو والجهات المراقبة للمناقشة والنقاش والبتّ في القضايا المرتبطة بوضع أطر قانونية دولية متوازنة لحق المؤلف من أجل تلبية احتياجات المجتمع الآخذة في التطور.

جدير بالذكر، أنه تم إلغاء قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954، وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر القانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة الاولي من القانون علي أنه يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم إيًا كان نوع المصنفات.