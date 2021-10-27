الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«حقوق المبدعين» فى ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. الخميس

ندوة حقوق المبدعين
ندوة حقوق المبدعين .. أبعاد قانونية

تنظم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة "حقوق المبدعين: أبعاد قانونية.. أبعاد عملية"، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا 2021، ويصاحب الندوة بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على «الفيسبوك».

يدير الندوة  الدكتور حسام لطفي، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها كل من: «المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وماضي توفيق الدقن رئيس جمعية فناني أبناء مصر».

حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام، إلى جانب البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.

ويسعى قانون حق المؤلف إلى الموازنة بين مصالح مبدعي المواد ومصلحة الجمهور في النفاذ بأكبر قدر ممكن إلى تلك المواد، وتتولى الويبو إدارة عدة معاهدات دولية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة «لجنة حق المؤلف» عبارة عن منتدى تجتمع فيه الدول الأعضاء في الويبو والجهات المراقبة للمناقشة والنقاش والبتّ في القضايا المرتبطة بوضع أطر قانونية دولية متوازنة لحق المؤلف من أجل تلبية احتياجات المجتمع الآخذة في التطور.

جدير بالذكر، أنه تم إلغاء قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954، وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر القانون رقم 82 لسنة 2002. 

وتنص المادة الاولي من القانون علي أنه يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم إيًا كان نوع المصنفات.

حقوق المبدعين أعضاء المجلس ألأعلى للثقافة حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكر المهندس حسام صالح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

حريق هائل يلتهم 400 طن من قش الأرز فى دكرنس بالدقهلية

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

حقيقة وفاة الإعلامى مدحت شلبى

لا داعى للتوتر.. قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانى رابعة ابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا «مرفوض»