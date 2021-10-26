الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جورج قرداحى عن فيديو الحوثيين: «لم أقصد الإساءة للسعودية أو الإمارات»

جورج قرداحي
جورج قرداحي

قال وزير الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إن هناك وسائل إعلام ومواقع إلكترونية تداولت مقطعًا من مقابلة أجراها مع قناة فضائية في وقت سابق، لافتًا إلى أنها ركزت على حديثه عن الحوثيين في اليمن.

وأوضح «قرداحي» في تصريحات له أن هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر أغسطس الماضي، أي قبل شهر من تعيينه وزيرًا في حكومة لبنان الجديدة.

وأضاف: «لم أقصد بأي شكل الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الإمارات، وأكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء»، لافتًا إلى أن هناك جهات تقف وراء هذه الحملة، وتتهمه منذ تشكيل الحكومة بمحاولات قمع الإعلام.

وتابع: «ما قلته إن حرب اليمن أصبحت عبثية ويجب أن تتوقف، وهذا قلته عن قناعة ليس دفاعًا عن اليمن، لكن أيضًا محبة بالسعودية والإمارات وخوفًا على مصالحهما».

لبنان جورج قرداحي الاعلامي جورج قرداحي السعودية الإمارات

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