الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

محمد مجاهد
محمد مجاهد

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن بعض مواقع التواصل تناقلت خبر تعرض إحدى طالبات مدرسة المحلة الثانوية الصناعية بنات بمنشية البكري بالمحلة للاغتصاب الوحشى من زميلتين لها بنفس المدرسة فى أحد دورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية، ما أدى إلى وفاتها.

أضاف مجاهد أن ناشر الخبر تمادى فى تحليل الحادثة من الجانب الاجتماعى والنفسى والتربوي، موجهًا كمًّا من الانتقادات والاتهامات بدءًا من الإدارة المدرسية (مع العلم بأن للمدرسة مديرًا وليس مديرة كما جاء في الخبر)، مرورًا بالأسرة المصرية وصولاً لوزير التعليم.

وتابع نائب الوزير، لـ"الدستور": "هذا سيناريو متكامل لشائعة مغرضة هدفها النَّيل من المجتمع المصري عمومًا ومن إحدى المؤسسات التعليمية على وجه الخصوص.

وواصل: "تم التواصل مع الجهات المعنية من مدير المدرسة ومدير الادارة التعليمية ومدير عام التعليم الفنى بالغربية والجميع أكد أن الواقعة ليس لها أي أساس من الصحة نهائيًا، بل تم التواصل مع أسرة الطالبة الذين نفوا الواقعة جملة وتفصيلاً، مؤكدين سلامة ابنتهم وعدم تعرضها لأى أذى وأضافوا بانهم قاموا بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد الصفحة المغرضة التى أساءت إليهم وإلى الأسرة المصرية عمومًا.

واختتم: “من هذا المنطلق، فإن الوزارة تؤكد تضامنها الكامل مع أسرة الطالبة فى ابلاغها ضد هذه الصفحة المشبوهة، مناشدة الجميع بعدم الانسياق خلف هذه الصفحات المغرضة التى تسعى إلى زعزعة الاستقرار الذى ينعم به المجتمع المصرى”.

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