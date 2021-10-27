«التعليم» عن تأخر تسليم كتب مادتين للرابع الابتدائي: «الدبوس» السبب

كشفت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير مناهج، بوزارة التربية والتعليم، سبب تأخر تسليم كتب العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.

وقالت شلبي، إنه أثناء مراجعة كتب مادتي العلوم والرياضيات بعد الطباعة، اكتشف أن"الدبوس" الذي يحمل الكتاب غير مناسب نتيجة لكبر حجم محتوى الكتاب مع عدم تقفيله جيدا، فتقرر إعادة الطباعة من خلال مطابع أخرى لديها "دبوس" جديد محكم لتقفيل الكتب، قائلة: "تأخير تسلم كتب الرياضيات والعلوم يرجع نتيجة تغيير الوزارة المطابع المتعاقدة معها لإحكام غلق وتقفيل الكتب".

وقالت مدير مركز تطوير المناهج، في تصريحات لها، إن جميع الكتب الدراسية وصلت إلى المدارس والإدارات التعليمية ما عدا مادتي الرياضيات والعلوم، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم تسليم 84% لكتب مادة الرياضيات باللغة العربية، وكذا كتب الرياضيات باللغة الإنجليزية، فضلا عن تسليم نسبة 49% من كتب مادة العلوم للتيرمين للإدارات التعليمية.

وأعلنت مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، أن يوم الأحد المقبل سيتم توفير كتاب العلوم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.