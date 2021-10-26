30 مليون جنيه لحسابات توعوية من الإدمان بقنا.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها في السطور التالية.

«القباج» توجه بتخصيص 30 مليون جنيه لحسابات الإغاثة بالمحافظات

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي توقعات لسوء الطقس أو احتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء، وبدء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث أو نكبات محتملة وبصفة خاصة في المحافظات الأكثر عُرضة لسقوط الأمطار.

«التضامن» توضح مهام لجان الإغاثة بالمديريات استعدادا لمواجهة الأزمات

وأجرت وزارة التضامن نماذج محاكاة لسيناريوهات مواجهة الأزمات في كل المحافظات بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين لتجويد الأداء حال وقوع أزمة وتدريب لجان الإغاثة بالمديريات على التعامل مع السيناريوهات المختلفة لرفع جودة الأداء وسرعة الاستجابة في حالة الطوارئ.

مهرجان «أنت أقوى من المخدرات» يصل قرى «حياة كريمة» فى قنا

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مهرجان "أنت أقوى من المخدرات" بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بمحافظة قنا، لرفع الوعي لدى الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تضمنت عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من "6 إلى 15 عاما"، كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان.

علاج الإدمان: برامج توعوية للأطفال فى قنا ضمن «حياة كريمة»

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة والإدمان والتعاطي، إن فعاليات إطلاق مهرجان "أنت أقوى من المخدرات" فى محافظة قنا يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان.