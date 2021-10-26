الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

30 مليون جنيه لحسابات توعوية من الإدمان بقنا.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها في السطور التالية.

«القباج» توجه بتخصيص 30 مليون جنيه لحسابات الإغاثة بالمحافظات

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي توقعات لسوء الطقس أو احتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء، وبدء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث أو نكبات محتملة وبصفة خاصة في المحافظات الأكثر عُرضة لسقوط الأمطار.

«التضامن» توضح مهام لجان الإغاثة بالمديريات استعدادا لمواجهة الأزمات

وأجرت وزارة التضامن نماذج محاكاة لسيناريوهات مواجهة الأزمات في كل المحافظات بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين لتجويد الأداء حال وقوع أزمة وتدريب لجان الإغاثة بالمديريات على التعامل مع السيناريوهات المختلفة لرفع جودة الأداء وسرعة الاستجابة في حالة الطوارئ.

مهرجان «أنت أقوى من المخدرات» يصل قرى «حياة كريمة» فى قنا

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مهرجان  "أنت أقوى من المخدرات" بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بمحافظة قنا، لرفع الوعي لدى الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تضمنت عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من "6 إلى 15 عاما"، كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان.

علاج الإدمان: برامج توعوية للأطفال فى قنا ضمن «حياة كريمة»

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة والإدمان والتعاطي، إن فعاليات إطلاق مهرجان "أنت أقوى من المخدرات" فى محافظة قنا يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان.

محافظة قنا المبادرة الرئاسية التضامن الاجتماعي المخدرات وزيرة التضامن الاجتماعي رفع درجة الاستعداد وزارة التضامن الاجتماعي حالة الطوارئ برامج توعوية نيفين القباج

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

حقيقة وفاة الإعلامى مدحت شلبى

لا داعى للتوتر.. قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانى رابعة ابتدائى

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

عم الطفلة شهيد ضحية الغدر بالمنوفية يكشف تفاصيل مثيرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا «مرفوض»

تحركات غامضة.. طائرة خاصة تقلع من إسرائيل وتهبط فى دولة عربية