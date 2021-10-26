العراق: نجاح مشاركتنا بمعرض «إكسبو دبي» سيسهم في جذب المستثمرين

أكدت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن نجاح مشاركة بغداد في معرض إكسبو دبي سيسهم في جذب المستثمرين لا سيما في القطاع السياحي.

وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة العراقية ، أحمد العلياوي، إن تصميم المعرض العراقي "الجناح العراقي" في معرض إكسبو لم يكن بالمستوى المطلوب قياساً بالدول الاخرى في امكانياتها وادواتها وخبراتها وآليات عرضها المتطورة جداً التي تفرض على جميع الاجنحة المشاركة من دول العالم"، مؤكداً "الحاجة إلى تصميم جديد والى توجه على مستوى استخدام طرائق العرض الحديثة في المعرض" وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن "وزارة الثقافة مهتمة جداً في نجاح المشاركة العراقية في المعرض لأنه سيسهم في جذب المستثمرين لا سيما في القطاع السياحي".

وكانت الشركة العامة للمعارض العراقية، أعلنت في الأول من أكتوبر الجاري، موافقة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة حكومية مهمتها الإشراف وإدارة ملف جناح جمهورية العراق في معرض إكسبو دبي 2020 الذي سيستمر لمدة ستة اشهر.

ويشارك العراق في معرض إكسبو 2020 دبي، من خلال جناح مميز يعرض فيه لوحات وأعمالا فنية مختلفة تعبر عن ثقافة البلاد.

ويشارك في الجناح العراقي جهات عديدة منها البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة والمصرف العراقي للتجارة ومكتب رئيس الوزراء والشركة العامة للمعارض في وزارة التجارة ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والهيئة الوطنية للاستثمار وممثلين عن الإقليم والسفارة العراقية في دولة الإمارات.