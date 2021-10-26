الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ننشر أرقام التنسيق النهائية بالمدارس الثانوية الصناعية والتجارية في القاهرة

مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم

نشر تعليم القاهرة أرقام التنسيق النهائية للمدارس الصناعية والتجارية بعد تخفيضها وجاءت كالتالي:

- مدرسة جلال فهمى الفنية المتقدمة الحد الأدنى للبنين (٢٤٠) المحافظات (٢٤٥)
- دار السلام الفنية المعمارية المتقدمة 
الحد الأدنى للبنين (٢٢٥) المحافظات (٢٣٥)
-النقل النهرى للفنية المتقدمة  
الحد الأدنى للبنين (٢٠٥) المحافظات (٢١٠)
- القاهرة النسيجية الفنية المتقدمة 
الحد الأدنى بنات (٢٢٠) محافظات (٢٢٥)
- الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة 
الحد الأدنى للبنين (٢٠٥) البنات (٢٠٥) 
المحافظات (٢١٠)
- ١٥ مايو الفنية المتقدمة 
الحد الأدنى للبنين (٢٠٥) البنات (٢٠٥) 
المحافظات (٢١٠)


نظام المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات للبنين 
- الرضوانية الصناعية 
الحد الأدنى (١٩٠) 
- السادات الصناعية 
الحد الأدنى (١٨٠)
- السلام الكهربية 
الحد الأدنى (٢٠٠)
- بنبا قادم الصناعية 
الحد الأدنى (١٨٥)
- الشعرائى الصناعية 
الحد الأدنى (١٨٥)
- الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم 
الحد الأدنى (١٨٥)
- العباسية الميكانيكية 
الحد الأدنى (١٩٠)
- المرج الثانوية الصناعية 
الحد الأدنى (١٩٥)
- النهضة الميكانيكية 
الحد الأدنى (١٨٥)
- الشهيد محمود رافت محمد 
الحد الأدنى (١٧٥) 
- الأهرام الثانوية الصناعية 
الحد الأدنى (١٩٠)
- الشهيد أحمد حسين فهمى 
الحد الأدنى (١٨٥) 
- مكارم الأخلاق المعمارية 
الحد الأدنى (١٧٥)
- منشأة ناصر المعمارية 
الحد الأدنى (١٧٠) 
- دار السلام المعمارية 
الحد الأدنى (١٨٠)
- حلوان الميكانيكية 
الحد الأدنى (١٩٠)
- عين حلوان الصناعية
الحد الأدنى (١٨٥)
- ١٥ مايو الصناعية 
الحد الأدنى (١٨٠)
ثالثاً المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات للبنات

- باب الشعرية الصناعية 
الحد الأدنى ( ١٩٠)
- السيدة زينب الصناعية 
الحد الأدنى ( ١٨٠)
- رقى المعارف الصناعية 
الحد الأدنى (١٨٠)
- المنيل الصناعية بنات
الحد الأدنى ( ١٨٠) 
- العباسية الصناعية
الحد الأدنى (١٩٠)
- المعادي الصناعية 
الحد الأدنى (١٨٥)
- طلعت حرب الصناعية بنات
الحد الأدنى ( ١٨٠) 
- السيدة خديجة الصناعية 
الحد الأدنى ( ١٨٠)
- حلوان الصناعية 
الحد الأدنى ( ١٨٠)
- ١٥ مايو الصناعية
الحد الأدنى ( ١٨٠)
- المرج الصناعية بنات 
الحد الأدنى ( ١٩٥)
رابعاً المدارس الثانوية الصناعية 
(نوعى - مزدوج )
- الطباعة الصناعية
الحد الأدنى (١٧٥)
- مصر حلوان للنسيج المشتركة 
الحد الأدنى (١٨٠)

درجة القبول بالمدارس الصناعية درجة القبول بالمدارس التجارية تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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