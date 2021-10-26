ننشر أرقام التنسيق النهائية بالمدارس الثانوية الصناعية والتجارية في القاهرة
نشر تعليم القاهرة أرقام التنسيق النهائية للمدارس الصناعية والتجارية بعد تخفيضها وجاءت كالتالي:
- مدرسة جلال فهمى الفنية المتقدمة الحد الأدنى للبنين (٢٤٠) المحافظات (٢٤٥)
- دار السلام الفنية المعمارية المتقدمة
الحد الأدنى للبنين (٢٢٥) المحافظات (٢٣٥)
-النقل النهرى للفنية المتقدمة
الحد الأدنى للبنين (٢٠٥) المحافظات (٢١٠)
- القاهرة النسيجية الفنية المتقدمة
الحد الأدنى بنات (٢٢٠) محافظات (٢٢٥)
- الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة
الحد الأدنى للبنين (٢٠٥) البنات (٢٠٥)
المحافظات (٢١٠)
- ١٥ مايو الفنية المتقدمة
الحد الأدنى للبنين (٢٠٥) البنات (٢٠٥)
المحافظات (٢١٠)
نظام المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات للبنين
- الرضوانية الصناعية
الحد الأدنى (١٩٠)
- السادات الصناعية
الحد الأدنى (١٨٠)
- السلام الكهربية
الحد الأدنى (٢٠٠)
- بنبا قادم الصناعية
الحد الأدنى (١٨٥)
- الشعرائى الصناعية
الحد الأدنى (١٨٥)
- الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم
الحد الأدنى (١٨٥)
- العباسية الميكانيكية
الحد الأدنى (١٩٠)
- المرج الثانوية الصناعية
الحد الأدنى (١٩٥)
- النهضة الميكانيكية
الحد الأدنى (١٨٥)
- الشهيد محمود رافت محمد
الحد الأدنى (١٧٥)
- الأهرام الثانوية الصناعية
الحد الأدنى (١٩٠)
- الشهيد أحمد حسين فهمى
الحد الأدنى (١٨٥)
- مكارم الأخلاق المعمارية
الحد الأدنى (١٧٥)
- منشأة ناصر المعمارية
الحد الأدنى (١٧٠)
- دار السلام المعمارية
الحد الأدنى (١٨٠)
- حلوان الميكانيكية
الحد الأدنى (١٩٠)
- عين حلوان الصناعية
الحد الأدنى (١٨٥)
- ١٥ مايو الصناعية
الحد الأدنى (١٨٠)
ثالثاً المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات للبنات
- باب الشعرية الصناعية
الحد الأدنى ( ١٩٠)
- السيدة زينب الصناعية
الحد الأدنى ( ١٨٠)
- رقى المعارف الصناعية
الحد الأدنى (١٨٠)
- المنيل الصناعية بنات
الحد الأدنى ( ١٨٠)
- العباسية الصناعية
الحد الأدنى (١٩٠)
- المعادي الصناعية
الحد الأدنى (١٨٥)
- طلعت حرب الصناعية بنات
الحد الأدنى ( ١٨٠)
- السيدة خديجة الصناعية
الحد الأدنى ( ١٨٠)
- حلوان الصناعية
الحد الأدنى ( ١٨٠)
- ١٥ مايو الصناعية
الحد الأدنى ( ١٨٠)
- المرج الصناعية بنات
الحد الأدنى ( ١٩٥)
رابعاً المدارس الثانوية الصناعية
(نوعى - مزدوج )
- الطباعة الصناعية
الحد الأدنى (١٧٥)
- مصر حلوان للنسيج المشتركة
الحد الأدنى (١٨٠)