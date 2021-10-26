تكريم رئيس قطاع خدمة العملاء بـ«صرف صحى القاهرة» بجائزة التميز الحكومى

حصلت المهندسة عزة سيد، رئيس قطاع خدمة العملاء بشركة الصرف الصحى بالقاهرة، على جائزة التميز الحكومى ضمن المراكز العشرة الأولى، فئة رئيس قطاع عن جهودها وأدائها المتميز.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الشركة تسعى دائما إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن أحد أهم مقومات نجاح العمل الإدارى هو العنصر البشرى، وتطبيق مفاهيم الإدارة السليمة فى مختلف القطاعات.

ومن جهتها، قالت المهندس عزة سيد، إن المتقدمين لجائزة التميز الحكومى، فئة رئيس قطاع عدد ٣٣ قياديا، وتم تكريمها ضمن العشر مراكز الأولى.

وأوضحت أن التكريم يتم وفقا لسابقة أعمال، متضمنا نقاط عديدة عن الانجازات ونقاط تميز علمى وعملى وخطط استراتيجية للقطاع وتشغيلية لكل إدارة عامة داخل القطاع يتم تنفيذها والموقف التنفيذى لها.

وأضافت أن من عناصر التقييم ما قدمه القيادى من إسهامات للارتقاء بالأداء المؤسسى للشركة، كما يتم تقييم وفقا للسمات الشخصية والمهارات الفردية.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت الثلاثاء الماضى نتائج جائزة مصر للتميز الحكومى الدورة الثانية 2020، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة في فئات الجائزة المختلفة والتي تشمل جائزة التميز الفردي والتي تتضمن أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.

وتعد جائزة مصر للتميز الحكومى خطوة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفى مقدمتها بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وتم إطلاق النسخة الأولى "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى عام 2019 بالشراكة مع دولة الإمارت.

تشمل الجائزة العديد من الجوائر الفرعية وهى: جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة المواقع الإلكترونية فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، جوائز التميز الفردى "أفضل موظف حكومى – أفضل فريق عمل"، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، كما تم استحداث 4 فئات جديدة تضمنت جوائز أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.