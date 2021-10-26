الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الإيطالية توقف 70 مهاجرًا يحملون جنسيات آسيوية

الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، توقيف 50 مهاجرًا خلال تواجدهم في بلدة كاستيون دي سترادا.

وذكرت وكالة أنباء (أنسامد) الإيطالية، أنه تم رصد 20 مهاجرًا آخر في منطقة "بوتزولو دي فريولي".

وأضافت أن جميع المهاجرين يحملون جنسيات آسيوية مختلفة، ودخلوا إيطاليا عبر ما يسمى بطريق البلقان، مشيرة إلى أنه تم وضعهم في مراكز خاصة لقضاء الحجر الصحي ضمن بروتوكولات مكافحة وباء كورونا.

إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

يأتي ذلك فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا. 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان. 

إرشادات "الصحة العالمية"

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت "الصحة العالمية"، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

كورونا الشرطة الإيطالية المهاجرين كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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