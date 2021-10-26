القبض على مقاول بحوزته سلاح وذخيرة وأفيون في القطامية

ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على صاحب مكتب مقاولات بالقاهرة بحيازته سلاح نارى وكمية من مخدر الأفيون بقصد الاتجار بمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة.

وكانت معلومات وردت الى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بحيازة مقاول بالقطامية لسلاح وأفيون.

على الفور تم توجيه مأمورية بعد استصدار إذن من النيابة العامة، حيث تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وتبين أنه صاحب مكتب مقاولات – مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية.

وعثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى وهاتف محمول، وذلك حال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة القطامية .

وأقر المتهم بحيازته للسلاح والطلقات بقصد الإتجار، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.