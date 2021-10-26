الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مقاول بحوزته سلاح وذخيرة وأفيون في القطامية

القبض على مقاول
القبض على مقاول

ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على صاحب مكتب مقاولات بالقاهرة بحيازته سلاح نارى وكمية من مخدر الأفيون بقصد الاتجار بمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة.

وكانت معلومات وردت الى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بحيازة مقاول بالقطامية لسلاح وأفيون. 

على الفور تم توجيه مأمورية بعد استصدار إذن من النيابة العامة، حيث تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وتبين أنه صاحب مكتب مقاولات – مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية.

وعثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى وهاتف محمول، وذلك حال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة القطامية .

وأقر المتهم بحيازته للسلاح والطلقات بقصد الإتجار، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القطامية أفيون ذخيرة سلاح القبض مكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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