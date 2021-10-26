برلمانية تعدد مردود إلغاء حالة الطوارئ على الاقتصاد المصري

أشادت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، المفروضة في البلاد منذ عام 2017، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر خطوة جديدة على طريق الديمقراطية والاستقرار.

وأضافت عبدالحليم، خلال البيان الصادر لها، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يُشير إلى أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمار الأجنبي وفتح آفاق للتنمية في كل أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار في الدولة المصرية، فضلًا عن زيادة العملة الأجنبية للبلاد، ويأتي كل كل ذلك في إطار خطة الدولة المصرية للاستمرار في دعم الاقتصاد القومي بتكليف من القيادة السياسية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن كل القطاعات سوف تستفيد من إلغاء حالة الطوارئ وسوف تجذب مزيدًا من الاستثمارات في شركات مقيدة بالسوق المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيسبوك: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف الرئيس: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كل جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".