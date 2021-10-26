الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تعدد مردود إلغاء حالة الطوارئ على الاقتصاد المصري

النائبة إيناس عبد
النائبة إيناس عبد الحليم

أشادت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، المفروضة في البلاد منذ عام 2017، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر خطوة جديدة على طريق الديمقراطية والاستقرار.

وأضافت عبدالحليم، خلال البيان الصادر لها، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يُشير إلى أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمار الأجنبي وفتح آفاق للتنمية في كل أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار في الدولة المصرية، فضلًا عن زيادة العملة الأجنبية للبلاد، ويأتي كل كل ذلك في إطار خطة الدولة المصرية للاستمرار في دعم الاقتصاد القومي بتكليف من القيادة السياسية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن كل القطاعات سوف تستفيد من إلغاء حالة الطوارئ وسوف تجذب مزيدًا من الاستثمارات في شركات مقيدة بالسوق المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيسبوك: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف الرئيس: "هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كل جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".

قانون السيسي فيس بوك الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة إيناس عبد الحليم حالة الطوارئ في البلاد إلغاء مد حالة الطوارئ بناء الجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

أنور السادات: «إلغاء مد الطوارئ» يبعث «رسالة طمأنينة وأمان واستقرار»

«سويت نوتيلا».. مشروع شبابي بلمسة «هندسة»

كشف أثرى جديد لـ«جامعة مصر» يزيح الستار عن أسرار «الجبانة المنفية» فى سقارة

بصعود جماعى للمؤشرات.. البورصة تجنى أولى ثمار إلغاء «الطوارئ»

الخلاف على مقابل ممارسة الرذيلة وراء مقتل شابين فى الدقهلية

سرقوا مليون جنيه.. إحالة عصابة سطو مسلح في التجمع للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«ماذا لو كانت يهودية؟».. نائب عربي بالكنيست ينتقد تجريف المقبرة اليوسفية

القوات الإسرائيلية تواصل التجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس