«كورونا» يُغلق مدينة لانتشو الصينية

فرضت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، إغلاقا على مدينة لانتشو التي تعد أربعة ملايين نسمة في مسعى لاحتواء موجة إصابات محلية بفيروس كورونا، وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ.

وتأتي القيود في وقت سجّلت الصين 29 إصابة محلية جديدة، بينها ست حالات في لانتشو -- عاصمة مقاطعة قانسو (شمال غرب).

وقال مسؤولون في لانتشو إن "دخول وخروج السكان" سيخضع لضوابط صارمة وسيقتصر على جلب الأساسيات أو العلاج الطبي.

وجاء في بيان للسلطات "على التجمّعات السكنية بكافة أشكالها تطبيق إدارة مغلقة".

وتضاف القواعد الأخيرة إلى أوامر عزل منزلي فرضت على عشرات آلاف السكان في شمال الصين، حيث تم الحد من إمكانية زيارة المواقع السياحية فيما صدرت توجيهات للسكان بعدم مغادرة المدينة إلا للضرورة.

ويذكر أن موجة الإصابات لأخيرة في الصين مرتبطة بتفشي المتحورة دلتا شديدة العدوى، إذ بلغت حصيلة الإصابات جرّاء الموجة الأخيرة أكثر من مئة حالة في غضون أسبوع.

وحذّر مسؤولون صحيون من احتمال ظهور إصابات جديدة مع تكثيف الفحوص في الأيام المقبلة لمكافحة موجة الإصابات التي قيل إنها على صلة بمجموعة من سياح الداخل.

وفرضت السلطات الصينية أمس الإثنين، إغلاقًا شمل عشرات آلاف الأشخاص في شمال البلاد، وطالبت سكان العاصمة بالحد من تنقلاتهم بسبب عودة الإصابات بفيروس كورونا، قبل مائة يوم من انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين.



وطلبت السلطات من أي شخص يصل إلى بكين من منطقة تم فيها رصد الإصابة بكوفيد إبراز نتيجة اختبار سلبية.

وأعلنت الشرطة الإثنين فتح ثلاثة تحقيقات بشأن عدم الامتثال للقواعد الصحية.

تم تسجيل الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في شمال البلاد، حيث أطلقت إحدى عشرة مقاطعة حملات اختبار جماعية.

في إيجين، وهي مدينة في مقاطعة منغوليا الداخلية (شمال)، تم فرض الإغلاق على حوالي 35000 شخص لمدة أسبوعين اعتبارًا من الإثنين.

وفي بعض المدن الشمالية، بينها لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو، تم تعليق خدمات الحافلات وسيارات الأجرة وأغلقت المواقع السياحية أمام الزوار.