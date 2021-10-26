الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع نحو أعلى مستوياتها اليوم الثلاثاء

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، نحو أعلى مستوياتها اليوم الثلاثاء، إذ زاد التفاؤل العام بشأن موسم نتائج أعمال الربع الثالث بدعم نتائج القوية ليو.بي.إس وريكيت بينكيزر وغيرهما.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية، متلقيًا دعما من ارتفاعات قياسية جديدة للمؤشرات في وول ستريت.

كما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنحو واحد بالمئة مع ارتفاع سهم أكبر مدير للثروات في العالم يو.بي.إس 2.4 بالمئة بعد أن حقق أفضل نتائجه الفصلية منذ 2015.

وتدعم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بقفزة لسهم مجموعة وريكيت بينكيزر لتصنيع منتجات التنظيف 5.8 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله وتجاوزت تقديرات مبيعات الربع الثالث من العام.

وفي سياق متصل، ارتفعت الأسهم الأوروبية الإثنين، بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين يترقب المستثمرون سلسلة من نتائج الأعمال، إذ من المقرر أن تعلن عدة شركات عملاقة نتائجها هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة، وذلك بعد أن اقتنصت مؤشرات آسيوية مكاسب طفيفة.

وقفزت أسهم التعدين والطاقة واحدا بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب، مدعومة بأسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها في عدة أعوام، وتقدم أسعار النحاس مع انخفاض المخزونات في مستودعات بورصة شنجهاي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 12 عامًا.
وينصب التركيز على مجموعة من نتائج الأعمال هذا الأسبوع، منها نتائج “فيسبوك” ومايكروسوفت ودويتشه بنك ومجموعة لويدز المصرفية، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت يوم الخميس.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطانية 0.4 بالمئة، بعد أن حل محل المخاوف من القروض الرديئة المرتبطة بالجائحة إعادة شراء أسهم بملياري دولار وزيادة مفاجئة في أرباح البنك في الربع الثالث من العام.

الأسهم الأوروبية الأسهم الأسيوية منتجات التنظيف وريكيت بينكيزر أسهم أوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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