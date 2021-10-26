ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط تاجري مخدرات يقيمان بمحافظة أسوان، أثناء تواجدهما بمحافظة سوهاج، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المديرية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من وحدة مكافحة المواد المخدرة بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الوحدة من ضبط كلٍ من "محمود ع ع ا" 35 عامًا، عامل، و"خالد ج ع" 30 عامًا، عامل، يقيمان بمحافظة أسوان، أثناء تواجدهما في المحافظة، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بلغت 50 قطعة لمادة الحشيش المخدر، تزن نحو 100 جرام، ومبلغًا ماليًا قدره 1100 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من محصلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.



كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاملين، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها في الأسواق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عدد 17 لفافة لمادة الشابو المخدر يزن نحو 40 جرامًا، ومبلغا ماليا قدره 200 جنيه حيازة المتهم عمر ا ا م 25 عاما، عامل، ومقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

كما تم ضبط عدد 2 لفافة لمادة الشابو المخدر يزن نحو 10 جرامات، ومبلغ مالي وقدره 1890 جنيها حيازة المتهم علي. ج. ا.ع 30 عامًا، عامل، ومقيم مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.