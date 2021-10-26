كوريا الجنوبية تسجل 1266 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 354 ألفا و355 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



كما أضافت البلاد 15 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2788 وفاة.



وأعلنت الوكالة أن 84ر40 مليون شخص أو 5ر79% من سكان البلاد البالغ تعدادهم 52 مليون شخص قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ شباط/فبراير، بينما بلغ عدد من تلقوا تطعيما كاملا 36.42 مليون شخص أو 70.9% من السكان.

وعلى صعيد آخر، قالت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنها ستحقق هدفها المتمثل في التلقيح الكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لأكثر من 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة في وقت مبكر عما كان مقررا وسط حملة التطعيم المتسارعة.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، تلقى 35.94 مليون شخص جرعاتهم من لقاحات كوفيد-19 حتى أمس السبت، يمثلون نسبة 70% من سكان البلاد، وبدأت كوريا الجنوبية حملة التطعيم على مستوى البلاد في أواخر فبراير الماضي.



وأوضحت أن هذا الإنجاز جاء في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للتخلص التدريجي من قيود فيروس كورونا اعتبارًا من الشهر المقبل، لتنضم إلى قائمة الدول التي تتبنى مخططًا جديدًا للعودة إلى الحياة الطبيعية مع فيروس كورونا.



وتتوقع السلطات الصحية أن تزيد حملة التطعيم من زخمها في المستقبل، لتلقيح 85% من جميع الكوريين الجنوبيين والأجانب الذين يعيشون في كوريا الجنوبية بشكل كامل بحلول أوائل العام المقبل، والذي من المتوقع أن يخلق ما يسمى بمناعة القطيع.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.