النائب أيمن محسب عن «إلغاء مد الطوارئ»: الرئيس السيسى قائد فريد من نوعه

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إلغاء مد حالة الطوارئ رسالة إلى الداخل والخارج بأن الدولة المصرية استكملت بناء مؤسساتها وماضية نحو مستقبل مشرق وتحقيق خطة التنمية، وأنها استطاعت التصدي للتحديات والمؤامرات سواء الداخلية أو الخارجية.

وأوضح محسب أن الشعب المصري يرى في الرئيس عبدالفتاح السيسي نموذجًا لقائد فريد من نوعه يمشي بخطى ثابتة، ولا يسعنا إلا أن نقدم له الشكر، فهذه الخطوة تأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت القضاء على الإرهاب وخفافيش الظلام والقوى الغاشمة التي كانت تريد اختطاف الوطن بل والعبث في أمن وسلامة المنطقة بالكامل، وأن رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بذلوا الغالي والنفيس من أجل القضاء على قوى الشر التي كانت تريد نشر الرعب والإرهاب في المنطقة بالكامل.

وأكد محسب، أن هذا القرار سيساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما سينعكس على حركة الاقتصاد بشكل عام، خاصة أنه رسالة طمأنة للجميع بأن مصر آمنة تمامًا، مشيدًا بالجهود التي بذلها الشعب المصري من أجل رفعة الوطن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء اليوم، عن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة عبر "فيسبوك": يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.