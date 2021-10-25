الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طارق نصير: إلغاء الطوارئ يؤكد ثقة القيادة السياسية في الشعب المصري

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

أثنى اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد.

وقال نصير إن القرار يعد انفراجة لم تشهدها البلاد على مدار سنوات وهي تبعث الأمل والتفاؤل لما تشهده مصر من نجاحات على كافة الأصعدة.

وأكد اللواء طارق نصير، أن ثقة القيادة السياسية في الشعب المصري العظيم ورجاله الأوفياء هي التي حققت  الأمن والاستقرار في المنطقة. 

ووجه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن، مطالبا الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية لنمض معا بثبات نحو الجمهورية الجديدة. 

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم،  إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.

اللواء طارق نصير القيادة السياسية الشعب المصري العظيم الاستقرار مجلس الشيوخ حالة الطوارئ في البلاد

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وائل لطفي

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