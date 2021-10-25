الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«خطوة تاريخية».. الإمارات تشيد بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر

أنور قرقاش،
أنور قرقاش،

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي،  إلغاء مد حالة الطوارئ خطوة تاريخية ورسالة إيجابية وقرار يطوي منعطفات التحديات الجسيمة ويدشن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار.

الإمارات تشيد بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر 

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم،  إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيسبوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

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وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.

 

مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد السيسي طوارئ مصر الإمارات حالة الطوارئ فى مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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