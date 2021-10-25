حسام المندوه: إلغاء الطوارئ يؤكد أن مصر حققت أهدافها في القضاء على الإرهاب

أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، ووصفه بالقرار التاريخي.

وقال المندوه، في تصريحات إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء تعبيرا عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد، ويؤكد أن مصر حققت أهدافها كاملة في القضاء على الإرهاب، وأصبحت بحق واحة للأمن والاستقرار في المنطقة بفضل جهود قيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة ورجال أمنها البواسل وبقوة شعبها العظيم.

ووجه المندوه رسالة شكر للقيادة السياسية والقوات المسلحة وقوات الشرطة على ما قدموه من تضحيات وجهود لاسترداد وجه مصر المشرق وفرض الأمن وتحقيق الأمان والحفاظ على الوطن والوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل، مشيدا بدور الشعب المصري العظيم ورجال مصر الأوفياء في مواجهة كافة التحديات التي مرت بالبلاد.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.