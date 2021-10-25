الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حسام المندوه: إلغاء الطوارئ يؤكد أن مصر حققت أهدافها في القضاء على الإرهاب

النائب حسام المندوة
النائب حسام المندوة

أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، ووصفه بالقرار التاريخي. 

وقال المندوه، في تصريحات إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء تعبيرا عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد، ويؤكد أن مصر حققت أهدافها كاملة في القضاء على الإرهاب، وأصبحت بحق واحة للأمن والاستقرار في المنطقة بفضل جهود قيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة ورجال أمنها البواسل وبقوة شعبها العظيم. 

ووجه المندوه رسالة شكر للقيادة السياسية والقوات المسلحة وقوات الشرطة على ما قدموه من تضحيات وجهود لاسترداد وجه مصر المشرق وفرض الأمن وتحقيق الأمان والحفاظ على الوطن والوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل، مشيدا بدور الشعب المصري العظيم ورجال مصر الأوفياء في مواجهة كافة التحديات التي مرت بالبلاد.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم،  إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب التواصل الاجتماعي الأمن والاستقرار حالة الطوارئ الشعب المصري الجمهورية الجديدة الدكتور حسام المندوه الحسيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة: قرار إلغاء حالة الطوارئ تتبعه قرارات أخرى

محمد بن راشد يزور جناح مصر في «إكسبو دبي 2020» (فيديو)

السيسى يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد

موسكو: نحذر وزيرة الدفاع الألمانية من اختبار قدرات الجيش الروسى

«خطوة تاريخية».. الإمارات تشيد بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر

بالأسهم النارية وعربات الزهور.. السويس تحتفل بعيدها القومي لانتصارات أكتوبر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى