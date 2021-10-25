طارق الخولي: إلغاء الطوارئ يؤكد أن مصر مستقرة سياسياً واجتماعياً

أكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد قرار تاريخي، لافتًا إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية كانت تواجه خطر الإرهاب، الذي لا يحيط بمصر فحسب بل يحيط بالمنطقة ككل.

وقال إن خروج هذا القرار التاريخي يعبر عن ما حققته مصر من انتصارات في مكافحة الإرهاب وإرساء الاستقرار الأمني في مصر والحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه خلال الاحتفاء بمثل هذا القرار التاريخي لا بد أن نتذكر دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل ننعم في وطن يواجه الكثير من التحديات في مكافحة الإرهاب، وفي ظل منطقة تموج بالصراعات والمواجهات المسلحة والتي لولاهم ما تمتعت مصر في كل بقعة منها بهذا الاستقرار والأمان.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.