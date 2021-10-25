الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعراض آليات تمويل مشروع الممر الملاحى «فكتوريا- المتوسط» بأسبوع القاهرة

أسبوع القاهرة للمياه
أسبوع القاهرة للمياه

عقدت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، الإثنين، جلسة رفيعة المستوى ناقشت المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، واستعراض تكثيف الجهود الوطنية لتوفير الموارد المالية اللازمة للمرحلة الثانية من دراسة جدوى المشروع وعرض توضيحي عن المشروع. 

كما تم استعراض إعادة استخدام مياه الصرف وإعادة تدوير المياه المستخدمة للزراعة في مصر بجلسة بنك التنمية الأفريقي ، وتم بهذه الجلسة مناقشة الوضع الحالي للموارد المائية الغير التقليدية في مصر والإطار القانوني الذي يؤثر على إعادة استخدام المياه للتحقق من تنفيذ السياسات بشكل مناسب. 

كما تم تسليط الضوء على التقييم الشامل للقوانين واللوائح والإطار المؤسسي وكل ما يتعلق بالإطار القانوني والتشريعي وعرض الصعوبات والتحديات وسبل مواجهتها والتجارب الناجحة في مصر.

كذلك تم دعوة المتحدثين من مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه الجلسة لتقديم تجاربهم وخبراتهم في مجال إعادة استخدام مياه الصرف في بلدانهم. 

كما تم عرض دراسة حالة لإعادة استخدام مياه الصرف في مصر، وذلك لاكتساب الخبرات والتعلم من التجارب المختلفة التي تم تطبيقها بمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والطرق التي تم استخدامها لسد الفجوات ومواجهة التحديات في هذا المجال. 

الافريقي تنمية أفريقيا البحر المتوسط مستجدات اسبوع القاهرة بحيرة فيكتوريا إعادة تدوير المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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