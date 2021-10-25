السوبرانو أميرة سليم تشارك في بطولة «إحنا المصريين»

تشارك السوبرانو العالمية أميرة سليم، في بطولة أحداث فيلم وثائقي جديد يحمل اسم «إحنا المصريين» للمخرج هشام عبدالخالق.

وأكدت «أميرة»، أنها أنهت تصوير وسرد حكايات الفيلم، وتم تسجيلها بالكامل في باريس، بقيادة المخرج هشام عبدالخالق، مشيرة إلى أنها استمتعت بالعمل معه، خاصةً أنه يتمتع بخبرة واسعة، ولديه تكنيك وأسلوب خاص في تقديم أي عمل فني على حد قولها، مؤكدة أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت، وتم تصويره بمعدات ضخمة وحديثة على أعلى مستوى بقيادة مدير التصوير، مدحت سعودي.

أميرة سليم

وتعاونت «أميرة»، مع «عبد الخالق»، في أكثر من عمل واحتفالية، خاصة أنه شارك في إنتاج «أوبرا عايدة» في العاصمة القطرية الدوحة، وتحت سفح أهرامات الجيزة، كما أنتج سلسلة من المسلسلات والحفلات الموسيقية الكلاسيكية في مصر، وسوريا، ودبي، وبلدان أخرى، وتشمل أعماله الأوبرالية 20 أوبرا تتراوح ما بين «Aida» و«Tosca» و«Carmen» و«Rigoletto» و«La Traviata» و«La Boheme» و«Turandot».

السوبرانو أميرة سليم

وشاركت السوبرانو أميرة سليم، مؤخرًا، في حفل افتتاح الموسم الفني لأوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، ومصاحبة كورال أوبرا القاهرة، تدريب القائد الإيطالي، «كارميني كوللانجيلي»، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتضمن البرنامج باقة من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها «الجمال النائم» لـ«تشايكوفسكي»، افتتاحية «نورما» لـ«بيليني»، «ماكبث»، «لاتراڤيتا»، «التروڤاتوري» لـ«ڤيردي»، «السيدة الفراشة» لـ«بوتشيني»، و«باجلياكي» لـ«ليونوكاڤالو».

وأدت أميرة سليم، كونشيرتو للموسيقار الروسي «راينولد جليير»، والذي يُعد من أصعب الأعمال التي كُتبت لتعتمد على إمكانيات وقدرات الصوت البشري في التعبير اللحني ومواكبة آلالات الموسيقية بدون كلمات مغناه، ويُعد من أصعب المؤلفات في هذا القالب.

وتنتمي السوبرانو العالمية أميرة سليم، لعائلة فنية، إذ أن والدها الفنان التشكيلي الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو المصرية العالمية مارسيل، وبدأت التدريب الصوتي والموسيقى الإيطالية في إيطاليا مع السوبرانو «جابرييلا رافازي» في عام 1993، وتخرجت في معهد كونسرفتوار القاهرة في عام 1999.

وفي أكتوبر 2001، حصلت على منحة دراسية من الحكومة الفرنسية للدراسة مع السوبرانو «كارولين دوماس»، في مدرسة «نورمال دي ميوزيك دي باريس»، حيث حصلت على دبلوم الـ«كونسيرتيست» 2004

وأدت السوبرانو أميرة سليم، الأدوار الرئيسية فى مختلف الأوبرات العالمية، من بينها؛ «حلاق إشبيلية»، «شبح الأوبرا»، «أنس الوجود»، و«أجراس الليل»، كما شاركت في أفلام «ديزني» من خلال النسخة العربية من فيلم «سندريلا» بدور «درية»، وشاركت في فيلم الغزال «بامبي» بأغنية عنوانها «مهما العمر يطول».

كما خطفت القلوب مؤخرًا، بأدائها الساحر في حادث نقل المومياوات من متحف القاهرة إلى متحف الحضارة الذي قاده المايسترو العالمي نادر عباسي، بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفلهارموني، ونخبة كبيرة من نجوم الغناء من بينهم؛ المطربة ريهام عبدالحكيم.