بمأمورية أمنية.. وصول المتهمين في واقعة «الكفن» لحضور أولى جلسات محاكمتهم

وصل قبل قليل، لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، بمأمورية أمنية خاصة، المتهمين في واقعة "تقديم الكفن" بعين شمس، وذلك لحضور أولى جلسات محاكمتهم.

و جاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم، "ع . ح. ع"، رجل أعمال ومالك باخرة نيلية شهيرة، و"م. ح.ع"، و"إ .ع. ح. ع"، بطريق التحايل.

وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني أوحيا للمتهم الثامن باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول و أوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين".

استعراض القوة والتلويح بالعنف

وأشار القرار، إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.

وأوضح أنه قد ترتب على تلك الجريمة أنه في ذات الزمان والمكان، حجزوا المجني عليهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وكان ذلك مصحوبًا بتهديدهم بالقتل، كما حازوا وأحرزوا (سلاحا ناريا مششخنا -مسدس فردي الطلقات- بغير ترخيص، وسلاحا ناريا غير مششخن -فرد خرطوش- بغير ترخيص)، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها لأي منها.

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم

كما حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم، بأن التقطوا لهم صور تسجيل مرئي بغير رضاهم في مكان خاص، وأذاعوا المقطع المرئي المتحصل من الجريمة موضوع الاتهام السابق، وذلك دون رضاء المجني عليهم، ونشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية التسجيل المرئي للمجني عليهم.