الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شيلوه».. ابنة أنجيلينا جولى وبراد بيت في إطلالة جديدة (صور)

أنجيلينيا جولي
أنجيلينيا جولي

خطفت "شيلوه" ابنة نجمة هوليوود أنجيلينا جولى والسوبر ستار براد، الأنظار بإطلالتها أمس الأحد، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح فيلم والدتها الجديد The Eternals في روما بإيطاليا.

Changes: Angelina Jolie 's daughter Shiloh Jolie-Pitt continued to move away from her 'dude' style to don another dress on the red carpet on Sunday evening

واختارت "شيلوه"، البالغة من العمر 15 عاماً، فستاناً صغيراً أسود اللون مع حذاء رياضي بألوان النيون، بعد أن استطاعت أن تجد طريقها الصحيح نحو الأناقة، بعد أن اشتهرت في السابق بحبها لمظهر ملابس الأولاد، حيث قالت أنجلينا في عام 2011: "إنها تريد أن تكون فتى"، بحسب صحيفة "الديلي ميل". 

Suited up: At previous events, Shiloh has opted for androgynous looks (pictured in 2018)

واستطاعت "شيلوه"، أن تبهر العالم بكل إطلالة تظهر بها، وفي آخر إطلالتها مع والدتها إنجلينا جولى، أمس الأحد في مهرجان روما السينمائي بدورته الـ16، لفتت الأنظار بملامحها الجميلة وبشبهها الكبير بوالدها برات بيت، وسبق ذلك ظهورها في لوس أنجلوس لحضور العرض الأول من الفيلم الأسبوع الماضي.

Fun with mum: Zahara, Angelina and Shiloh shared a laugh while holding hands

أما النجمة العالمية أنجلينا جولي، البالغة من العمر 46 عاماً، فقد بدت، وفقا لـ"ديلي ميل"، بإطلالة فضية بفستان من اتيليه "فرزاتشي"، أما شعرها فبدا طويلًا جدًا، حيث تركته منسدلًا وظهرت وهي ابنتيها "شيلوه"  وزهرة، 16 عامًا، التي كانت ترتدي فستانًا أبيض أنيقًا، فيما بدت "شيلوه" أنيقة للغاية بفستانها الأسود وشعرها المربوط بينما ارتدت أقراطًا دائرية.

Family first! Last week, Shiloh debuted her new style when she joined her mum at the LA premiere, where she sported a pretty cream dress for the event She was joined by her siblings, (L-R) Maddox, Vivienne, Zahara and Knox

وفي الأسبوع الماضي ، ظهرت "شيلوه" بمظهرها الجديد عندما انضمت إلى والدتها في العرض الأول لفيلم Eternals في لوس أنجلوس، حيث ارتدت فستانًا كريميًا جميلًا لهذا الحدث، إلى جانب إخواتها.

Stylish: The teen appears to have gone through a style transformation of late however as she has been sporting dresses on her mum's promo trail for the Eternals, with her latest showcase being at Sunday night's Rome premiere of the movie

وقال مصدر لـ Entertainment Tonight: "براد بت فخور جدًا بابنته شيلوه بعدما أصبحت عليها من تغيير في اقتناء ملابسها ويرى انها يحب أنها تظل دائمًا وفية لنفسها وهي نبيلة جدًا مع اخوتها".

Divine: Angelina's gown boasted a subtle train

 وكانت النجمة الصغيرة اشتهرت بحبها لـ “مظهر الأولاد” في كل شيء، حيث كان والداها يشرحان بشكل منتظم حبها لهذا المظهر، وتقول أنجلينا في عام 2011 "إنها تريد أن تكون صبي"، وفي عام  2008،  تم الكشف عن أن "شيلوه" طلبت من المحيطين بها أن يتم التعامل معها على أنها "جون" وليست "شيلوه" منذ أن كانت في الثانية من عمرها.

Sensational: Angelina's shimmering strapless gown clung to her phenomenal frame

وفي مقابلة مع الديلي ميل ، قالت أنجلينا: "لا أعتقد أنه من واجب العالم أن يفسر أي شيء، إنها فقط تحب أن تلبس مثل الصبي وتريد قص شعرها كالصبي وأرادت أن تُدعى جون لفترة من الوقت".

وكانت أنجلينا قد حضرت العرض الأول لفيلم The Eternals برفقة أولادها الخمسة باستثناء باكس يوم الاثنين الماضي، وذلك في لوس أنجلوس، وقد ارتدت ابنتها زهرة حينها فستان يعود لأنجلينا وقد ارتدته في حفل توزيع الأوسكار في العام 2014 من تصميم إيلي صعب.

هوليوود انجيلينا جولي براد السجادة الحمراء The Eternals إيطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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