«شيلوه».. ابنة أنجيلينا جولى وبراد بيت في إطلالة جديدة (صور)

خطفت "شيلوه" ابنة نجمة هوليوود أنجيلينا جولى والسوبر ستار براد، الأنظار بإطلالتها أمس الأحد، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح فيلم والدتها الجديد The Eternals في روما بإيطاليا.

واختارت "شيلوه"، البالغة من العمر 15 عاماً، فستاناً صغيراً أسود اللون مع حذاء رياضي بألوان النيون، بعد أن استطاعت أن تجد طريقها الصحيح نحو الأناقة، بعد أن اشتهرت في السابق بحبها لمظهر ملابس الأولاد، حيث قالت أنجلينا في عام 2011: "إنها تريد أن تكون فتى"، بحسب صحيفة "الديلي ميل".

واستطاعت "شيلوه"، أن تبهر العالم بكل إطلالة تظهر بها، وفي آخر إطلالتها مع والدتها إنجلينا جولى، أمس الأحد في مهرجان روما السينمائي بدورته الـ16، لفتت الأنظار بملامحها الجميلة وبشبهها الكبير بوالدها برات بيت، وسبق ذلك ظهورها في لوس أنجلوس لحضور العرض الأول من الفيلم الأسبوع الماضي.

أما النجمة العالمية أنجلينا جولي، البالغة من العمر 46 عاماً، فقد بدت، وفقا لـ"ديلي ميل"، بإطلالة فضية بفستان من اتيليه "فرزاتشي"، أما شعرها فبدا طويلًا جدًا، حيث تركته منسدلًا وظهرت وهي ابنتيها "شيلوه" وزهرة، 16 عامًا، التي كانت ترتدي فستانًا أبيض أنيقًا، فيما بدت "شيلوه" أنيقة للغاية بفستانها الأسود وشعرها المربوط بينما ارتدت أقراطًا دائرية.

وفي الأسبوع الماضي ، ظهرت "شيلوه" بمظهرها الجديد عندما انضمت إلى والدتها في العرض الأول لفيلم Eternals في لوس أنجلوس، حيث ارتدت فستانًا كريميًا جميلًا لهذا الحدث، إلى جانب إخواتها.

وقال مصدر لـ Entertainment Tonight: "براد بت فخور جدًا بابنته شيلوه بعدما أصبحت عليها من تغيير في اقتناء ملابسها ويرى انها يحب أنها تظل دائمًا وفية لنفسها وهي نبيلة جدًا مع اخوتها".

وكانت النجمة الصغيرة اشتهرت بحبها لـ “مظهر الأولاد” في كل شيء، حيث كان والداها يشرحان بشكل منتظم حبها لهذا المظهر، وتقول أنجلينا في عام 2011 "إنها تريد أن تكون صبي"، وفي عام 2008، تم الكشف عن أن "شيلوه" طلبت من المحيطين بها أن يتم التعامل معها على أنها "جون" وليست "شيلوه" منذ أن كانت في الثانية من عمرها.

وفي مقابلة مع الديلي ميل ، قالت أنجلينا: "لا أعتقد أنه من واجب العالم أن يفسر أي شيء، إنها فقط تحب أن تلبس مثل الصبي وتريد قص شعرها كالصبي وأرادت أن تُدعى جون لفترة من الوقت".

وكانت أنجلينا قد حضرت العرض الأول لفيلم The Eternals برفقة أولادها الخمسة باستثناء باكس يوم الاثنين الماضي، وذلك في لوس أنجلوس، وقد ارتدت ابنتها زهرة حينها فستان يعود لأنجلينا وقد ارتدته في حفل توزيع الأوسكار في العام 2014 من تصميم إيلي صعب.